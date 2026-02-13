Uma pessoa ficou ferida após um acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira, 13, na rua Abraão Jorge, no Jardim Guanabara, em Franca.

De acordo com a Polícia Militar, por razões ainda não esclarecidas, o motorista de um Ford Fiesta branco colidiu contra a traseira de outro veículo estacionado. O impacto fez com que o carro atingido fosse arremessado para a calçada, enquanto o Fiesta capotou e ficou com as rodas para cima.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada a um hospital particular da cidade.