Uma pessoa ficou ferida após um acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira, 13, na rua Abraão Jorge, no Jardim Guanabara, em Franca.
De acordo com a Polícia Militar, por razões ainda não esclarecidas, o motorista de um Ford Fiesta branco colidiu contra a traseira de outro veículo estacionado. O impacto fez com que o carro atingido fosse arremessado para a calçada, enquanto o Fiesta capotou e ficou com as rodas para cima.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada a um hospital particular da cidade.
Segundo o atendimento inicial, os ferimentos eram aparentemente leves.
Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas e realizaram o destombamento do veículo, além de garantir a segurança do local para evitar novos acidentes.
A Polícia Militar esteve na ocorrência para registrar o boletim.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.