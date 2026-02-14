Após mostrar seu poder ofensivo ao bater o Minas por um placar centenário, o Sesi Franca enfrenta o Cruzeiro, neste sábado, às 17h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo returno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26.

O time francano comandado por Helinho Garcia tem tudo para conquistar mais uma vitória e lutar pelo primeiro lugar da competição. O Franca está na terceira colocação, com 20 vitórias e cinco derrotas. O time de Belo Horizonte está na 14ª posição com 23 derrotas e apenas 7 vitórias.

Helinho poderá contar com força máxima. O ala/pivô Lucas Dias, que voltou a jogar após um período se recuperando de lesão no joelho, se mostrou totalmente recuperado contra o Minas, sendo um dos cestinhas da partida, com 19 pontos. Outras estrelas da equipe como Georginho, David Jackson e Bennett também jogaram bem contra o forte time do Minas, com 23, 19 e 12 pontos cada um, respectivamente.