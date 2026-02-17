Um vídeo que viralizou nas redes sociais emocionou milhares de pessoas ao mostrar um momento especial na vida de um policial militar. O soldado Felipe Custódio descobriu que será pai de uma forma inusitada: pelo rádio de comunicação da viatura.
A surpresa foi preparada pela mulher, Bárbara Sousa, que decidiu transformar a notícia da gravidez em uma “ocorrência”. Em vez de contar da maneira tradicional, ela simulou, pelo radinho da corporação, que aquela seria a próxima missão do dia. O que ele não imaginava era que a missão mais importante da sua vida estava apenas começando.
O casal, que mora em Batatais, contou a história em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi. Juntos há dois anos, eles vivem agora a expectativa da chegada do bebê.
Felipe Custódio, que nasceu em Franca e mora em Batatais há pouco mais de um ano, está na Polícia Militar há cinco anos. Ele relatou que a rotina da profissão é intensa. “É bem cansativa. Trabalho de dia e à noite. Agora a gente vai dar uma adaptada nos horários, mas no final tudo vai dar certo”, disse, animado com a nova fase.
O soldado não escondeu a emoção ao lembrar do momento em que recebeu a notícia. “Fiquei em choque, tentando processar a informação. Mas quando foi caindo a ficha, caiu uma lágrima, sim. Fiquei emocionado”.
Bárbara, natural de Batatais e mãe de uma adolescente, expressou sua enorme alegria com a chegada do bebê. Ela revelou ter considerado outras formas de fazer a surpresa, como entregar uma caixa com o teste de gravidez ou colocar um sapatinho de bebê ao lado do sapato do marido. “Mas seria muito clichê”, avaliou.
Foi aí que ela teve a ideia de levar a notícia para o rádio das ocorrências policiais.
O casal afirmou que está muito feliz e ansioso com a chegada do bebê. Sobre a rotina puxada da profissão, garantem que isso não será um problema. “Temos um pelo outro. Vamos fazer todas as adaptações necessárias”.
O que a mulher falou no rádio?
“Tá na escuta? Quem fala é a Bárbara. Tenho uma coisa muito importante para te comunicar: você vai ser pai. Isso mesmo, soldado. O maior anúncio da sua vida acaba de acontecer.
O nosso sonho está a caminho. Nós, bebês, estamos chegando. Sua patente subiu: promovido a pai em tempo integral.
Esse bebê é fruto do nosso amor, dos nossos sonhos e da nossa caminhada. E eu não poderia escolher parceiro melhor para viver essa missão em família.
Se prepara, porque agora sua vida terá novas ocorrências: mamadeiras de madrugada, fraldas, muito amor e felicidade todos os dias.
Te amo. Nossa família acaba de ganhar o reforço mais importante das nossas vidas.”
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.