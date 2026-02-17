Um vídeo que viralizou nas redes sociais emocionou milhares de pessoas ao mostrar um momento especial na vida de um policial militar. O soldado Felipe Custódio descobriu que será pai de uma forma inusitada: pelo rádio de comunicação da viatura.

A surpresa foi preparada pela mulher, Bárbara Sousa, que decidiu transformar a notícia da gravidez em uma “ocorrência”. Em vez de contar da maneira tradicional, ela simulou, pelo radinho da corporação, que aquela seria a próxima missão do dia. O que ele não imaginava era que a missão mais importante da sua vida estava apenas começando.

O casal, que mora em Batatais, contou a história em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi. Juntos há dois anos, eles vivem agora a expectativa da chegada do bebê.