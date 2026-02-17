Bebida e volante não combinam. Ainda assim, principalmente durante o Carnaval, há quem arrisque essa mistura, colocando em perigo a própria vida e a de outras pessoas. Confira abaixo as punições previstas para essas práticas.

Dirigir sob efeito de álcool é infração gravíssima, prevista nos artigos 165 e 165-A do CTB (Código de Trânsito Brasileiro). A penalidade inclui multa de R$ 2.934,70 e abertura de processo para suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Em caso de reincidência no período de 12 meses, o valor é aplicado em dobro.

Quando o motorista se recusa a fazer o teste do bafômetro, a conduta é considerada infração administrativa, com aplicação de multa e abertura de processo para suspensão da CNH. A recusa, por si só, não configura crime de trânsito.