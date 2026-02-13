Um grave acidente entre dois carros deixou grandes estragos e um idoso ferido, na tarde desta sexta-feira, 13, na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca.
Segundo a motorista de um Palio prata, ela seguia no sentido Centro–bairro da avenida quando um Tiggo preto teria avançado o sinal vermelho no cruzamento com a rua Santa Catarina e provocado a colisão.
Com o impacto, o Palio foi arremessado para a calçada. Já o Tiggo ficou atravessado na avenida, bloqueando parte da via.
O idoso que dirigia o Tiggo precisou de atendimento médico e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros a um hospital particular da cidade. A condutora do Palio sentia dores no peito devido à pressão do cinto de segurança e à força da batida.
A Polícia Militar esteve no local para organizar o trânsito, e um guincho foi acionado para retirar os veículos.
As causas do acidente, bem como a definição de culpa e responsabilidades, serão apuradas pelas autoridades. A versão do motorista do Tiggo ainda não foi colhida, pois quando os policiais chegaram ao local ele já havia sido encaminhado para atendimento médico. Imagens de câmeras de segurança também serão analisadas para auxiliar na investigação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.