Um grave acidente entre dois carros deixou grandes estragos e um idoso ferido, na tarde desta sexta-feira, 13, na avenida Brasil, na Vila Aparecida, em Franca.

Segundo a motorista de um Palio prata, ela seguia no sentido Centro–bairro da avenida quando um Tiggo preto teria avançado o sinal vermelho no cruzamento com a rua Santa Catarina e provocado a colisão.

Com o impacto, o Palio foi arremessado para a calçada. Já o Tiggo ficou atravessado na avenida, bloqueando parte da via.