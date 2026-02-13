A partir desta sexta-feira, 13, o Carnaval prometerá agitar a região de Franca. Ao menos nove cidades da região divulgarão suas programações para garantir que a folia não pare.
As prefeituras de Batatais, Buritizal, Igarapava, Itirapuã, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista e São Joaquim da Barra divulgarão as programações de shows, desfiles e matinês, com entrada gratuita.
Batatais
O Batatais Folia de 2026 se iniciará nesta sexta-feira, às 19h30, com blocos de rua, começando com o “Que Bloco é Esse?”. A concentração acontecerá no bairro Riachuelo, nas proximidades do Bar do Calila, com destino ao Sambódromo “Carlos Henrique Cândido Alves”. A partir das 22h, o Bloco da Bilinha assumirá, já no sambódromo.
No sábado, 14, acontecerá o desfile oficial das escolas de samba, com horário de início marcado para as 21h, também no sambódromo da cidade. As escolas Unidos do Morro, Acadêmicos do Samba, Unidos da Liberdade e Castelo desfilarão na competição.
No domingo, 15, as festividades se iniciarão com o Bloco Só Mais Um, com concentração inicial às 16h, na praça do Batatais Futebol Clube, com destino ao lago da cidade. Na sequência, os shows musicais se iniciarão no sambódromo, com o grupo Salim & Banda, às 20h30, e a Banda Balaco, às 23h30.
O Desfile das Campeãs acontecerá na segunda-feira, 16, às 21h, no sambódromo, e o encerramento das comemorações acontecerá na terça-feira, 17, com matinê do Que Bloco é Esse? às 15h e shows da Galeria do Samba, às 16h, e Banda Romeu e Julieta, às 22h, tudo no sambódromo.
A entrada será gratuita nas arquibancadas.
Buritizal
O Carnaval Buritizal 2026 também se iniciará nesta sexta-feira e seguirá até segunda-feira, no Parque de Exposição Expogale. A Prefeitura informou que a banda Conexão Nacional comandará as noites de show nos dias 13, 14, 15 e 16, todos a partir das 20h, além da matinê no domingo, a partir das 15h.
Igarapava
A cidade de Igarapava realizará o Carnaval da Cidade 2026, que começará neste sábado e seguirá até segunda-feira, todos os dias das 20h30 às 3h, além da matinê no domingo, das 15h às 18h.
As bandas presentes na programação serão a Banda Beira Rio, junto com o grupo de samba e pagode “Zero à Esquerda”, além do “Projeto Ao Cubo” e “Bahia Animador”. O evento acontecerá na praça de Eventos.
Itirapuã
Copa do Mundo e Carnaval misturados serão a proposta da festividade de Itirapuã. O Carnaval da Família Itirapuã Copa do Mundo 2026 preparará cinco noites e duas matinês para sua programação. Com início nesta sexta-feira, a festa acontecerá na praça da cidade, a partir das 22h.
Em todos os dias, o evento abrirá com o DJ Matheus Vieira. Na sexta-feira, a Escola de Samba Ases do Ritmo fará sua apresentação junto à Banda Nó na Gota. No sábado, a Banda Swing Mineiro será a dona da noite.
No domingo, a primeira matinê começará às 15h e o show à noite será do grupo Migos.com. Na segunda, a banda convocada será a Banda Summer e, para fechar a terça-feira, a segunda matinê se iniciará às 16h, com a Banda Maria Joana, com previsão de encerramento às 19h.
Morro Agudo
O #Carnavila 2026 realizará a sua 10ª edição, com apoio da Prefeitura de Morro Agudo, nos dias 13 a 17 de fevereiro, no bairro Jardim dos Silveiras, em Morro Agudo.
Na sexta-feira, a festa se iniciará às 21h e seguirá até as 3h30, com o DJ Saci. No sábado, seguirá no mesmo horário, com o DJ Julian. No domingo, haverá uma matinê a partir das 17h, com o DJ Julian. Na sequência, a partir das 18h até as 21h, o grupo Pagode Edukpeta fará sua apresentação e, fechando a noite, o DJ Julian retornará a partir das 0h.
Na segunda, novamente o DJ Julian assumirá a festa, das 21h às 3h30. Ele também abrirá a matinê de terça-feira, às 17h, seguido por uma roda de pagode dos grupos Os Desejos e Improviso do Samba, e então o DJ voltará para fechar a festa.
Nuporanga
O CarnaPoranga 26 começará nesta sexta-feira, às 20h, em frente à Quadra Waldir Canevari, com a abertura e show da Banda N7 às 22h. Já no sábado, a noite começará com a Tropical Banda Show às 20h, e novamente a Banda N7 às 22h.
A primeira matinê do Carnaval de Nuporanga acontecerá a partir das 17h de domingo e, na sequência, a Tropical Banda Show e a Banda N7 retornarão ao comando das festividades.
Na segunda-feira, a Tropical Banda Show abrirá às 20h, sendo seguida pelo Bloco Furacão e pela Banda N7. O encerramento acontecerá na terça-feira, com matinê às 17h e Banda N7 às 19h30.
Orlândia
O Carnafolia Orlândia acontecerá dos dias 14 a 16 de fevereiro, na Praça dos Imigrantes. A programação contará com Kamisa 10 no sábado, a partir das 20h; Open Farra e Samba 71 no domingo, a partir das 15h; e Jana Lima na segunda-feira, também a partir das 20h.
Todos os dias, o evento contará com abertura da Banda Seventy Company e terá como DJ oficial o DJ Saci. A pista terá entrada gratuita.
Patrocínio Paulista
Na Praça Central da cidade, nos dias 14 a 16, acontecerá a PatroFolia 2026.
No sábado, o início ocorrerá a partir das 20h30, com a Banda Teed. A Escola de Samba Ases do Ritmo virá na sequência, a partir das 23h30. Já no domingo, a matinê começará às 13h, com a Banda Prefixo de Verão. Às 20h30 subirá ao palco a Banda Lemon e a Ases do Ritmo fechará a noite.
O encerramento, no dia 16, contará novamente com a Banda Lemon, às 20h30, e também com a Escola Ases do Ritmo, que fechará as comemorações.
São Joaquim da Barra
As festas do CarnaBarra 2026 começarão no sábado e seguirão até terça-feira, no Parque Permanente de Exposições Tancredo A. Neves, com entrada gratuita.
As apresentações noturnas acontecerão todos os dias de programação, com abertura dos portões às 21h. As matinês acontecerão nos dias 15 e 17, com portões abertos a partir das 15h. A principal atração será a Banda Afrosom Rebeat, e não será permitida a entrada de coolers com bebidas no local.
