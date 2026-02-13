Esta sexta-feira marca a primeira ocorrência da temida Sexta-feira 13 neste ano. Diferente de 2025, que teve apenas uma data como esta, 2026 terá três: em fevereiro, março e novembro, algo que não acontecia desde 2015.

Para muitos, o dia é motivo de medo - uma fobia chamada parascavedecatriafobia -, mas para outros, é apenas folclore. Não há comprovação científica de que a data traga má sorte, mas o imaginário popular segue forte.

Origens do medo

A má fama da data é uma mistura de narrativas religiosas e cultura pop.

Cristianismo: A sexta-feira teria sido o dia da crucificação de Jesus e o número 13 remete a Judas, o 13º convidado da Última Ceia, que traiu Cristo. Outras lendas associam a data ao dia em que Caim matou Abel e quando Adão e Eva comeram o fruto proibido.

Mitologias: Na tradição nórdica, um banquete de deuses terminou em tragédia após a chegada do deus Loki, o 13º convidado.

Cinema: A franquia "Sexta-Feira 13", com o vilão Jason, ajudou a eternizar a data como sinônimo de terror no século 20.

O lado sagrado (e feminino)