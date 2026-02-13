Esta sexta-feira marca a primeira ocorrência da temida Sexta-feira 13 neste ano. Diferente de 2025, que teve apenas uma data como esta, 2026 terá três: em fevereiro, março e novembro, algo que não acontecia desde 2015.
Para muitos, o dia é motivo de medo - uma fobia chamada parascavedecatriafobia -, mas para outros, é apenas folclore. Não há comprovação científica de que a data traga má sorte, mas o imaginário popular segue forte.
Origens do medo
A má fama da data é uma mistura de narrativas religiosas e cultura pop.
- Cristianismo: A sexta-feira teria sido o dia da crucificação de Jesus e o número 13 remete a Judas, o 13º convidado da Última Ceia, que traiu Cristo. Outras lendas associam a data ao dia em que Caim matou Abel e quando Adão e Eva comeram o fruto proibido.
- Mitologias: Na tradição nórdica, um banquete de deuses terminou em tragédia após a chegada do deus Loki, o 13º convidado.
- Cinema: A franquia "Sexta-Feira 13", com o vilão Jason, ajudou a eternizar a data como sinônimo de terror no século 20.
O lado sagrado (e feminino)
Nem sempre a sexta-feira foi temida. Antigamente, entre povos nórdicos e germânicos, o dia era ligado ao sagrado feminino. O nome em inglês, "Friday", vem de Frigg (ou Freyja), deusa do amor, maternidade e fertilidade.
Nessas culturas, a sexta-feira era um dia de sorte para casamentos, e o número 13 era reverenciado por sua ligação com os ciclos lunares e menstruais.
Superstições pelo mundo
Enquanto no Brasil evita-se passar debaixo de escadas, quebrar espelhos (7 anos de azar) e cruzar com gatos pretos, em outros lugares o "dia do azar" é diferente, como por exemplo:
- Espanha e América Latina: O temor recai sobre a terça-feira 13.
- China e Japão: O medo é do número 4, cuja pronúncia lembra a palavra "morte".
- EUA: Muitos prédios não possuem o 13º andar.
Por outro lado, há quem desafie o azar. A cantora Taylor Swift transformou o 13 em seu número da sorte, e famosos como Isis Valverde escolheram a data para se casar. No fim das contas, tudo depende de em qual crença você irá acreditar.
