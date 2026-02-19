O Centro de Estudos de Línguas “Pedro Nunes Rocha”de Franca está com 100 vagas remanescentes abertas para estudantes que desejam iniciar cursos gratuitos de inglês, espanhol, francês e libras.

Podem se inscrever alunos da rede estadual de ensino a partir do 7º ano do Ensino Fundamental, além de servidores estaduais da educação. As aulas são oferecidas gratuitamente e contam com professores qualificados.

De acordo com a coordenadora do curso, Regiane da Cruz, a iniciativa representa uma importante oportunidade para os estudantes ampliarem seus conhecimentos. “Aprender um novo idioma abre portas, desenvolve a comunicação, aumenta a confiança e proporciona contato com novas culturas. Além disso, os cursos são gratuitos e contam com professores qualificados, o que torna essa oportunidade ainda mais especial para os nossos estudantes da rede estadual”, destacou.