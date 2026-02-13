14 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Câmeras flagram homem ateando fogo em carro em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Traseira do Gol destruída pelas chamas causadas em um incêndio criminoso na Vila Santa Teresinha, em Franca
Traseira do Gol destruída pelas chamas causadas em um incêndio criminoso na Vila Santa Teresinha, em Franca

Uma câmera de segurança registrou um ataque criminoso na madrugada desta sexta-feira, 13, na rua Martins Mmdc, na Vila Santa Terezinha, na região Norte de Franca. Um homem, utilizando uma blusa para esconder o rosto, tentou incendiar um Volkswagen Gol de cor prata que estava estacionado na via.

Pelas imagens, é possível ver o suspeito ateando fogo em um material no chão e, em seguida, posicionando as chamas junto ao carro. A vítima percebeu a ação a tempo, saiu da residência e conseguiu retirar o veículo do local antes que o fogo se alastrasse por toda a estrutura.

Mesmo com a rapidez da vítima, o incêndio danificou parte da estrutura traseira do Gol, causando um prejuízo estimado em R$ 3 mil.

O proprietário do veículo confirmou que já registrou o boletim de ocorrência.

Em contato com a reportagem, ele afirmou não ter suspeitas sobre quem possa ter cometido o crime, destacando que não possui desavenças ou inimizades próximas na região que pudessem motivar tal ação.

As imagens de segurança devem auxiliar a polícia na identificação do autor.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários