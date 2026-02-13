Uma câmera de segurança registrou um ataque criminoso na madrugada desta sexta-feira, 13, na rua Martins Mmdc, na Vila Santa Terezinha, na região Norte de Franca. Um homem, utilizando uma blusa para esconder o rosto, tentou incendiar um Volkswagen Gol de cor prata que estava estacionado na via.

Pelas imagens, é possível ver o suspeito ateando fogo em um material no chão e, em seguida, posicionando as chamas junto ao carro. A vítima percebeu a ação a tempo, saiu da residência e conseguiu retirar o veículo do local antes que o fogo se alastrasse por toda a estrutura.

Mesmo com a rapidez da vítima, o incêndio danificou parte da estrutura traseira do Gol, causando um prejuízo estimado em R$ 3 mil.