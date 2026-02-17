Luís Molina Pinheiro Filho, de 65 anos, conhecido popularmente nos semáforos da região Oeste de Franca como o personagem “Chaves”, reencontrou a filha caçula, Thaysa Molina, de 20 anos, em 8 de fevereiro, após quatro anos de total perda de contato.

O momento foi possível graças a um vídeo publicado pela Pastoral do Menor de Franca, no qual Luís compartilha sua trajetória de superação e a nova fase vivida no Programa Moradia Primeiro, iniciativa da Prefeitura de Franca desenvolvida em parceria com a entidade.

Luís Molina vivia em situação de rua desde 2016, após perder a residência e o veículo em decorrência de crises pessoais. Além da vulnerabilidade social, o idoso enfrentou um câncer de próstata, que impactou severamente sua capacidade laboral. Após uma passagem conturbada pela rede assistencial em 2022, ele retornou ao Programa Moradia Primeiro em 2025, apresentando maior organização pessoal e estabilidade emocional para reconstruir a vida.