Luís Molina Pinheiro Filho, de 65 anos, conhecido popularmente nos semáforos da região Oeste de Franca como o personagem “Chaves”, reencontrou a filha caçula, Thaysa Molina, de 20 anos, em 8 de fevereiro, após quatro anos de total perda de contato.
O momento foi possível graças a um vídeo publicado pela Pastoral do Menor de Franca, no qual Luís compartilha sua trajetória de superação e a nova fase vivida no Programa Moradia Primeiro, iniciativa da Prefeitura de Franca desenvolvida em parceria com a entidade.
Luís Molina vivia em situação de rua desde 2016, após perder a residência e o veículo em decorrência de crises pessoais. Além da vulnerabilidade social, o idoso enfrentou um câncer de próstata, que impactou severamente sua capacidade laboral. Após uma passagem conturbada pela rede assistencial em 2022, ele retornou ao Programa Moradia Primeiro em 2025, apresentando maior organização pessoal e estabilidade emocional para reconstruir a vida.
A filha, que reside em Ituverava, relatou ter sofrido uma crise de ansiedade ao reconhecer o pai na tela do celular, enquanto navegava pelo Instagram. “Eu não sabia se ele estava vivo”, desabafou Thaysa.
Após dias de angústia e tentativas frustradas por conta do trabalho, o encontro finalmente aconteceu no domingo, 8 de fevereiro, quando ela e o namorado localizaram Luís retornando para a residência após um dia de trabalho.
Durante o reencontro, marcado por lágrimas e risos, Luís e Thaysa puderam resgatar memórias do passado e atualizar os laços rompidos pelo tempo. A jovem fez questão de agradecer publicamente à equipe da Pastoral do Menor de Franca pelo suporte. “Jamais vou ter vergonha do meu pai. Agora vou cuidar e dar o meu melhor para ele”, afirmou a filha, emocionada.
Atualmente, Luís Molina segue acompanhado pela equipe do Projeto Moradia Primeiro, demonstrando adesão aos acompanhamentos técnicos e mantendo a ocupação artística nos sinais de trânsito.
