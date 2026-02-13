Sou uma entusiasta da cultura e não poderia deixar de falar dessa época do ano que demarca, simbolicamente, o início de tudo — afinal, no Brasil, “o ano só começa depois do Carnaval”.

Quando eu era criança, uma das poucas atrações culturais que vivíamos em família era o Carnaval na Avenida Integração. Chegávamos cedo para assistir às escolas desfilarem. No final, sempre emendávamos na ala das baianas, como se aquele gesto nos autorizasse a fazer parte da festa. Depois vinha o cachorro-quente self-service e a maçã do amor.

Quando lembro de como eu me sentia, sou tomada por uma enorme vontade de proporcionar essa mesma alegria e esse mesmo sentimento de pertencimento às futuras gerações.