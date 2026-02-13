13 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
JARDIM TROPICAL

Motociclista fica ferido após batida na Martinho Ribeiro

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Momento em que o Samu presta atendimento e leva o motociclista para o pronto-socorro
Momento em que o Samu presta atendimento e leva o motociclista para o pronto-socorro

Um motociclista ficou ferido e precisou de atendimento médico, após se envolver em um acidente na rotatória da rua Martinho Ribeiro, na saída do Jardim Tropical, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, tanto o motociclista quanto o condutor de um Renault Kwid branco seguiam no mesmo sentido, após deixarem o bairro Jardim Tropical. Ao chegarem na rotatória, o motorista do carro teria iniciado a conversão à esquerda para seguir em direção ao Parque Vicente Leporace.

O motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a lateral do veículo.

A motocicleta, uma Mottu preta e verde, sofreu diversos danos e avarias. O carro também teve danos materiais.

O motociclista foi socorrido pela equipe do Samu e encaminhado ao Pronto-socorro Municipal de Franca “Dr. Álvaro Azzuz”. Apesar do impacto, não houve registro de ferimentos graves.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários