Um motociclista ficou ferido e precisou de atendimento médico, após se envolver em um acidente na rotatória da rua Martinho Ribeiro, na saída do Jardim Tropical, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, tanto o motociclista quanto o condutor de um Renault Kwid branco seguiam no mesmo sentido, após deixarem o bairro Jardim Tropical. Ao chegarem na rotatória, o motorista do carro teria iniciado a conversão à esquerda para seguir em direção ao Parque Vicente Leporace.
O motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a lateral do veículo.
A motocicleta, uma Mottu preta e verde, sofreu diversos danos e avarias. O carro também teve danos materiais.
O motociclista foi socorrido pela equipe do Samu e encaminhado ao Pronto-socorro Municipal de Franca “Dr. Álvaro Azzuz”. Apesar do impacto, não houve registro de ferimentos graves.
