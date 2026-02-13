Um motociclista ficou ferido e precisou de atendimento médico, após se envolver em um acidente na rotatória da rua Martinho Ribeiro, na saída do Jardim Tropical, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, tanto o motociclista quanto o condutor de um Renault Kwid branco seguiam no mesmo sentido, após deixarem o bairro Jardim Tropical. Ao chegarem na rotatória, o motorista do carro teria iniciado a conversão à esquerda para seguir em direção ao Parque Vicente Leporace.

O motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a lateral do veículo.