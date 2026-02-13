A presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Franca, Luiza Gouvêa, fez um alerta contundente sobre a sofisticação do golpe do falso advogado, que já causou prejuízos individuais de até R$ 117 mil na região.

Em entrevista nesta sexta-feira, 13, à Rádio Difusora, no programa Show da Manhã, com Valdes Rodrigues, a advogada explicou que os criminosos utilizam dados públicos de processos judiciais para simular comunicações autênticas, incluindo alvarás falsos com QR Code e audiências virtuais fictícias, visando extorquir pagamentos imediatos das vítimas.

Como funciona a engenharia do crime

Os golpistas acessam sites de tribunais para coletar nomes, números de processos e valores de causas. Com esses dados, criam perfis no WhatsApp utilizando fotos reais de advogados retiradas de redes sociais. O contato geralmente traz uma "excelente notícia" sobre a vitória em uma causa, seguida do pedido de pagamento de uma guia ou taxa.