13 de fevereiro de 2026
FALSO ADVOGADO

Presidente da OAB Franca para golpes: 'Não faça nada com pressa'

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Pedro Dartibale/GCN
Presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Franca, Luiza Gouvêa, durante entrevista na rádio Difusora de Franca
Presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Franca, Luiza Gouvêa, durante entrevista na rádio Difusora de Franca

A presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Franca, Luiza Gouvêa, fez um alerta contundente sobre a sofisticação do golpe do falso advogado, que já causou prejuízos individuais de até R$ 117 mil na região.

Em entrevista nesta sexta-feira, 13, à Rádio Difusora, no programa Show da Manhã, com Valdes Rodrigues, a advogada explicou que os criminosos utilizam dados públicos de processos judiciais para simular comunicações autênticas, incluindo alvarás falsos com QR Code e audiências virtuais fictícias, visando extorquir pagamentos imediatos das vítimas.

Como funciona a engenharia do crime

Os golpistas acessam sites de tribunais para coletar nomes, números de processos e valores de causas. Com esses dados, criam perfis no WhatsApp utilizando fotos reais de advogados retiradas de redes sociais. O contato geralmente traz uma "excelente notícia" sobre a vitória em uma causa, seguida do pedido de pagamento de uma guia ou taxa.

Segundo Gouvêa, o esquema evoluiu para enganar até os mais atentos. "Eles simulam um alvará com status de 'pagamento autorizado' e até realizam chamadas de vídeo fingindo ser uma audiência", revelou. A presidente destaca que, nessas chamadas, o criminoso geralmente mantém a câmera desligada alegando problemas técnicos para esconder a identidade, enquanto exige transferências via Pix para "liberar" valores ganhos na Justiça.

'Não faça nada com pressa'

A presidente enfatiza que o Tribunal de Justiça jamais solicita custas processuais por meio de Pix em nome de terceiros. A principal recomendação é que, ao receber qualquer cobrança, o cliente interrompa o contato digital e procure o seu advogado de confiança pelos canais oficiais ou presencialmente. "Não faça nada com pressa. Se o advogado disser que não pode abrir a câmera ou pedir Pix de terceiro, desconfie na hora", pontua.

Guia Prático: como não cair no golpe do falso advogado

Para evitar prejuízos financeiros, a OAB recomenda atenção redobrada a sinais de alerta:

  • Desconfie de urgência: golpistas pressionam para que o pagamento seja feito "agora" para evitar a perda do valor.
  • Verifique o favorecido: nunca faça transferências ou Pix para contas de pessoas físicas (terceiros) que não sejam o seu advogado de contrato.
  • Use canais oficiais: se receber uma mensagem suspeita, não responda. Ligue para o número fixo ou vá pessoalmente ao escritório físico que você já conhece.
  • Simulações de vídeo: em supostas audiências virtuais, desconfie se o "advogado" alegar problemas técnicos para não abrir a câmera.
  • Confirme no Cadastro Nacional: verifique se o profissional está ativo através do site oficial da OAB.

Criação de Comissão Especial e apoio policial

Para enfrentar a onda de crimes, a OAB Franca anunciou a criação da CCAFA (Comissão de Combate ao Falso Advogado). O grupo é responsável por acolher denúncias e encaminhar os casos à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Polícia Civil. "Não façam pagamentos de forma precipitada. O Tribunal de Justiça não cobra custos processuais via Pix de terceiros", concluiu Luiza Gouvêa em entrevista à Rádio Difusora.

