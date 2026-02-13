A presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Franca, Luiza Gouvêa, fez um alerta contundente sobre a sofisticação do golpe do falso advogado, que já causou prejuízos individuais de até R$ 117 mil na região.
Em entrevista nesta sexta-feira, 13, à Rádio Difusora, no programa Show da Manhã, com Valdes Rodrigues, a advogada explicou que os criminosos utilizam dados públicos de processos judiciais para simular comunicações autênticas, incluindo alvarás falsos com QR Code e audiências virtuais fictícias, visando extorquir pagamentos imediatos das vítimas.
Como funciona a engenharia do crime
Os golpistas acessam sites de tribunais para coletar nomes, números de processos e valores de causas. Com esses dados, criam perfis no WhatsApp utilizando fotos reais de advogados retiradas de redes sociais. O contato geralmente traz uma "excelente notícia" sobre a vitória em uma causa, seguida do pedido de pagamento de uma guia ou taxa.
Segundo Gouvêa, o esquema evoluiu para enganar até os mais atentos. "Eles simulam um alvará com status de 'pagamento autorizado' e até realizam chamadas de vídeo fingindo ser uma audiência", revelou. A presidente destaca que, nessas chamadas, o criminoso geralmente mantém a câmera desligada alegando problemas técnicos para esconder a identidade, enquanto exige transferências via Pix para "liberar" valores ganhos na Justiça.
'Não faça nada com pressa'
A presidente enfatiza que o Tribunal de Justiça jamais solicita custas processuais por meio de Pix em nome de terceiros. A principal recomendação é que, ao receber qualquer cobrança, o cliente interrompa o contato digital e procure o seu advogado de confiança pelos canais oficiais ou presencialmente. "Não faça nada com pressa. Se o advogado disser que não pode abrir a câmera ou pedir Pix de terceiro, desconfie na hora", pontua.
Guia Prático: como não cair no golpe do falso advogado
Para evitar prejuízos financeiros, a OAB recomenda atenção redobrada a sinais de alerta:
- Desconfie de urgência: golpistas pressionam para que o pagamento seja feito "agora" para evitar a perda do valor.
- Verifique o favorecido: nunca faça transferências ou Pix para contas de pessoas físicas (terceiros) que não sejam o seu advogado de contrato.
- Use canais oficiais: se receber uma mensagem suspeita, não responda. Ligue para o número fixo ou vá pessoalmente ao escritório físico que você já conhece.
- Simulações de vídeo: em supostas audiências virtuais, desconfie se o "advogado" alegar problemas técnicos para não abrir a câmera.
- Confirme no Cadastro Nacional: verifique se o profissional está ativo através do site oficial da OAB.
Criação de Comissão Especial e apoio policial
Para enfrentar a onda de crimes, a OAB Franca anunciou a criação da CCAFA (Comissão de Combate ao Falso Advogado). O grupo é responsável por acolher denúncias e encaminhar os casos à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Polícia Civil. "Não façam pagamentos de forma precipitada. O Tribunal de Justiça não cobra custos processuais via Pix de terceiros", concluiu Luiza Gouvêa em entrevista à Rádio Difusora.
