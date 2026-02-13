Um caminhão carregado com batatas tombou na noite de quinta-feira, 12, na rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 378, em São Joaquim da Barra.
Segundo informações da concessionária responsável pela rodovia, o acidente causou a interdição parcial da pista no sentido Sul, em direção à capital paulista.
De acordo com o apurado, o motorista perdeu o controle da direção, colidiu contra um barranco às margens da rodovia e, em seguida, o veículo tombou entre o acostamento e a faixa da direita.
Com o impacto, grande parte da carga ficou espalhada pela pista e pelo acostamento, o que exigiu a interdição da faixa 3 e restringiu o tráfego no local.
Apesar do susto, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e não houve registro de outras vítimas.
Na manhã desta sexta-feira, 13, a via seguia parcialmente interditada, já que a carga e o veículo ainda não haviam sido removidos.
