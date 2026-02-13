13 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Caminhão de batatas tomba na Anhaguera em São Joaquim da Barra

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Artesp
Caminhão de batata tombou após colidir em barranco ao lado da rodovia
Caminhão de batata tombou após colidir em barranco ao lado da rodovia

Um caminhão carregado com batatas tombou na noite de quinta-feira, 12, na rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 378, em São Joaquim da Barra.

Segundo informações da concessionária responsável pela rodovia, o acidente causou a interdição parcial da pista no sentido Sul, em direção à capital paulista.

De acordo com o apurado, o motorista perdeu o controle da direção, colidiu contra um barranco às margens da rodovia e, em seguida, o veículo tombou entre o acostamento e a faixa da direita.

Com o impacto, grande parte da carga ficou espalhada pela pista e pelo acostamento, o que exigiu a interdição da faixa 3 e restringiu o tráfego no local.

Apesar do susto, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e não houve registro de outras vítimas.

Na manhã desta sexta-feira, 13, a via seguia parcialmente interditada, já que a carga e o veículo ainda não haviam sido removidos.

