Um caminhão carregado com batatas tombou na noite de quinta-feira, 12, na rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 378, em São Joaquim da Barra.

Segundo informações da concessionária responsável pela rodovia, o acidente causou a interdição parcial da pista no sentido Sul, em direção à capital paulista.

De acordo com o apurado, o motorista perdeu o controle da direção, colidiu contra um barranco às margens da rodovia e, em seguida, o veículo tombou entre o acostamento e a faixa da direita.