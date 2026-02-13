Uma ação da Força Tática resultou na prisão de três homens por falsificação de sabão líquido e crime contra a saúde pública, durante operação na região do City Petrópolis, zona norte de Franca. A denúncia aponta a falsificação de marcas conhecidas, como sabão OMO e amaciante Comfort.
Os policiais patrulhavam o bairro quando avistaram uma Toyota/Hillux, com dois ocupantes e o interior tomado por diversas caixas. A atitude levantou suspeita e a abordagem foi realizada.
Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. Questionados sobre a carga, eles informaram que transportavam lava-roupas líquido da marca OMO. No entanto, ao serem solicitadas as notas fiscais, os abordados admitiram que não possuíam a documentação e confessaram que os produtos eram falsificados.
Segundo os próprios envolvidos, a mercadoria era produzida e envasada em outro endereço. As equipes se deslocaram até o local indicado e encontraram um terceiro indivíduo trabalhando na fabricação irregular.
No total, foram apreendidos, 405 embalagens de OMO 5 litros, 85 embalagens de Comfort 7 litros, diversas etiquetas das marcas OMO e Comfort e a camionete Toyota/Hillux utilizada no transporte.
Após a realização da perícia, a ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária). Depois da elaboração dos autos, os três envolvidos foram recolhidos ao sistema prisional.
