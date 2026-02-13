Veja o obituário desta sexta-feira, 13, em Franca:

Nome: Antônio Messias Boareto

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Otávio Gomes de Andrade

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h