Veja o obituário desta sexta-feira, 13, em Franca:
Nome: Antônio Messias Boareto
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Otávio Gomes de Andrade
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Priscila Bermudes Peixoto
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Fernando Guiraldelli
Idade: 47 anos
Local do velório: São Vicente, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.