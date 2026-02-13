O polo de Franca da UAB (Universidade Aberta do Brasil) anunciou a abertura de 134 vagas para cursos de graduação gratuitos, oferecidos através da Univesp. As oportunidades abrangem diferentes áreas do conhecimento, permitindo que o candidato escolha a carreira que melhor se adapta ao seu perfil.

As vagas estão distribuídas em três eixos principais:

Eixo de Licenciatura (50 vagas): Cursos de Letras, Matemática e Pedagogia.

Eixo de Computação (42 vagas): Tecnologia da Informação, Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Inteligência Artificial.

Eixo de Negócios e Produção (42 vagas): Tecnólogo em Processos Gerenciais, Bacharelado em Administração ou Engenharia de Produção.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site (clicando aqui) até as 23h59 do dia 11 de março. A taxa de inscrição é de R$ 47,50.