O polo de Franca da UAB (Universidade Aberta do Brasil) anunciou a abertura de 134 vagas para cursos de graduação gratuitos, oferecidos através da Univesp. As oportunidades abrangem diferentes áreas do conhecimento, permitindo que o candidato escolha a carreira que melhor se adapta ao seu perfil.
As vagas estão distribuídas em três eixos principais:
- Eixo de Licenciatura (50 vagas): Cursos de Letras, Matemática e Pedagogia.
- Eixo de Computação (42 vagas): Tecnologia da Informação, Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Inteligência Artificial.
- Eixo de Negócios e Produção (42 vagas): Tecnólogo em Processos Gerenciais, Bacharelado em Administração ou Engenharia de Produção.
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site (clicando aqui) até as 23h59 do dia 11 de março. A taxa de inscrição é de R$ 47,50.
A seleção dos candidatos será feita por meio de uma prova objetiva e redação, ambas realizadas de forma presencial no dia 26 de abril. A avaliação terá cinco horas de duração. Os locais de prova serão informados aos candidatos a partir do dia 15 de abril, no site oficial do vestibular.
