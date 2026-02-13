Franca intensificou as obras de infraestrutura ao redor do futuro Hospital Estadual Três Colinas, localizado na avenida São Vicente. O objetivo é garantir o acesso adequado para a população e os futuros usuários da unidade de saúde.

Nesta semana, as equipes concentraram os serviços na abertura e preparação para o asfaltamento da Rua Bahij Toufik Kanawati. Além da limpeza e instalação de tapumes, o local está recebendo um complexo sistema de drenagem.

Está sendo instalada uma rede de captação, com bocas de lobo que conduzirá a água da chuva até o córrego Espraiado. Em um outro grupo, os funcionários trabalham na construção de estruturas de concreto (dissipadores) para reduzir a força da água e evitar erosões.