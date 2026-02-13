Franca intensificou as obras de infraestrutura ao redor do futuro Hospital Estadual Três Colinas, localizado na avenida São Vicente. O objetivo é garantir o acesso adequado para a população e os futuros usuários da unidade de saúde.
Nesta semana, as equipes concentraram os serviços na abertura e preparação para o asfaltamento da Rua Bahij Toufik Kanawati. Além da limpeza e instalação de tapumes, o local está recebendo um complexo sistema de drenagem.
Está sendo instalada uma rede de captação, com bocas de lobo que conduzirá a água da chuva até o córrego Espraiado. Em um outro grupo, os funcionários trabalham na construção de estruturas de concreto (dissipadores) para reduzir a força da água e evitar erosões.
As melhorias são executadas através do Plano Comunitário Municipal, com a adesão de proprietários de imóveis da região. Além da rua Bahij Toufik Kanawati, o prolongamento da rua José Ovídio também será pavimentado.
Sobre o Hospital e investimentos
O novo Hospital Estadual, construído em área doada pela Prefeitura, terá 225 leitos (incluindo UTIs Pediátrica e Adulta, Psiquiatria e Cirurgia) e um investimento superior a R$ 150 milhões.
A administração municipal também destacou outras obras em andamento na saúde, como a reforma do PS "Dr. Álvaro Azzuz", a construção de quatro novas UBSs (Jardim Palma, Parque das Esmeraldas, Jardim Aeroporto III e Santa Terezinha) e o novo NGA.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.