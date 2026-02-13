15 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MELHORIAS

Obras de asfalto no entorno do Hospital Estadual recebem galerias

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Rua ao redor do futuro Hospital Estadual Três Colinas em obras
Rua ao redor do futuro Hospital Estadual Três Colinas em obras

Franca intensificou as obras de infraestrutura ao redor do futuro Hospital Estadual Três Colinas, localizado na avenida São Vicente. O objetivo é garantir o acesso adequado para a população e os futuros usuários da unidade de saúde.

Nesta semana, as equipes concentraram os serviços na abertura e preparação para o asfaltamento da Rua Bahij Toufik Kanawati. Além da limpeza e instalação de tapumes, o local está recebendo um complexo sistema de drenagem.

Está sendo instalada uma rede de captação, com bocas de lobo que conduzirá a água da chuva até o córrego Espraiado. Em um outro grupo, os funcionários trabalham na construção de estruturas de concreto (dissipadores) para reduzir a força da água e evitar erosões.

As melhorias são executadas através do Plano Comunitário Municipal, com a adesão de proprietários de imóveis da região. Além da rua Bahij Toufik Kanawati, o prolongamento da rua José Ovídio também será pavimentado.

Sobre o Hospital e investimentos

O novo Hospital Estadual, construído em área doada pela Prefeitura, terá 225 leitos (incluindo UTIs Pediátrica e Adulta, Psiquiatria e Cirurgia) e um investimento superior a R$ 150 milhões.

A administração municipal também destacou outras obras em andamento na saúde, como a reforma do PS "Dr. Álvaro Azzuz", a construção de quatro novas UBSs (Jardim Palma, Parque das Esmeraldas, Jardim Aeroporto III e Santa Terezinha) e o novo NGA.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários