Um acidente entre dois carros assustou moradores e deixou os veículos com muitos danos do bairro da Estação, na manhã desta sexta-feira,13, mas terminou sem vítimas.
Segundo informações apuradas no local, um Palio teria avançado a sinalização de “pare” na rua Voluntário Mário Mazini e cortado a frente de um Gol G5 chumbo, que seguia pela preferencial na rua General Osório.
O impacto foi forte. A frente do Gol ficou completamente destruída, com para-choque no chão e capô bastante amassado. Já o Palio foi arremessado para o outro lado da via com a batida.
Apesar da gravidade e dos grandes danos materiais, ninguém ficou ferido. O proprietário do Gol relatou que o condutor do Palio assumiu a responsabilidade, mas afirmou não ter dinheiro para arcar com os prejuízos. Ainda assim, os envolvidos chegaram a um consenso no local.
