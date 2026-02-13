Um acidente entre dois carros assustou moradores e deixou os veículos com muitos danos do bairro da Estação, na manhã desta sexta-feira,13, mas terminou sem vítimas.

Segundo informações apuradas no local, um Palio teria avançado a sinalização de “pare” na rua Voluntário Mário Mazini e cortado a frente de um Gol G5 chumbo, que seguia pela preferencial na rua General Osório.

O impacto foi forte. A frente do Gol ficou completamente destruída, com para-choque no chão e capô bastante amassado. Já o Palio foi arremessado para o outro lado da via com a batida.