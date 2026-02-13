13 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CARNAVAL

Fim de semana em Franca será de sol e sem chuva; veja a previsão

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Dartibale/GCN
Céu visto da ponte da Vila São Sebastião, em Franca
Céu visto da ponte da Vila São Sebastião, em Franca

Depois de 12 dias diretos de chuvas em fevereiro, os francanos podem preparar uma programação ao ar livre, a previsão do tempo indica um fim de semana e um carnaval de estabilidade atmosférica, sem chances de chuva para os próximos três dias.

Esta sexta-feira, 13, amanheceu com temperaturas amenas, na casa dos 19°C, mas o sol aparece entre algumas nuvens e eleva a temperatura para a máxima de 27°C à tarde. A noite promete céu limpo.

Já o sábado, 14, terá a madrugada mais fresca do período, com mínima de 17°C. Durante o dia, o sol divide espaço com muitas nuvens, podendo ocorrer períodos de céu nublado, mas sem chuva. A máxima atinge 28°C.

O cenário se repete no domingo, com temperaturas oscilando entre 18°C e 27°C. O dia terá muitas nuvens, mas a noite volta a ficar com o céu limpo.

A umidade do ar deve variar, chegando a 95% nos períodos mais frescos e caindo durante a tarde. A qualidade do ar é considerada boa.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários