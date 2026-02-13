Depois de 12 dias diretos de chuvas em fevereiro, os francanos podem preparar uma programação ao ar livre, a previsão do tempo indica um fim de semana e um carnaval de estabilidade atmosférica, sem chances de chuva para os próximos três dias.

Esta sexta-feira, 13, amanheceu com temperaturas amenas, na casa dos 19°C, mas o sol aparece entre algumas nuvens e eleva a temperatura para a máxima de 27°C à tarde. A noite promete céu limpo.

Já o sábado, 14, terá a madrugada mais fresca do período, com mínima de 17°C. Durante o dia, o sol divide espaço com muitas nuvens, podendo ocorrer períodos de céu nublado, mas sem chuva. A máxima atinge 28°C.