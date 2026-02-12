O Sesi Franca Basquete derrotou o Minas, por 100 a 82, na noite desta quinta-feira, 12, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pelo segundo turno do NBB (Novo Basquete Brasil).
O jogo começou equilibrado, com um atleta de cada time se destacando no ataque. Pela equipe francana, o capitão e ala-pivô Lucas Dias, que retornava de uma lesão no joelho, teve 100% de aproveitamento nos arremessos, marcando 13 pontos. Já os mineiros contaram com 12 pontos de Williams.
Franca começou o jogo perdendo o primeiro período por 24 a 20, mas se recuperou no segundo quarto. Apesar do Minas ter marcado 24 pontos novamente, eles não conseguiram conter o ataque francano. O ala David Jackson foi o destaque, com 12 pontos, ajudando os donos da casa a anotarem 35 pontos no período. O placar do intervalo ficou em Franca 55 x 48 Minas.
Mesmo com a vantagem, Franca dominou os dois últimos períodos, com Georginho marcando 13 pontos. A equipe garantiu a vitória com um placar centenário. Final: Franca 100 x 82 Minas.
Georginho liderou o Franca com 23 pontos, seguido por David Jackson e Lucas Dias, com 19 pontos cada. Williams foi o cestinha da partida, com 25 pontos para o Minas.
O Sesi Franca voltará a jogar pelo NBB neste sábado, 14, às 17h, contra o Cruzeiro, novamente no ginásio Pedrocão, em Franca.
