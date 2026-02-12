13 de fevereiro de 2026
CHICO NECA

Moradores reclamam de buraco em Franca: ‘está muito perigoso’

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Buraco na rua Antônio Costa Garcia, no Residencial Chico Neca, em Franca
Buraco na rua Antônio Costa Garcia, no Residencial Chico Neca, em Franca

Um buraco fundo causa perigo para motoristas e motociclistas que trafegam pela rua Antônio Costa Garcia, uma via movimentada do Residencial Chico Neca, na região Sul de Franca. Devido às condições e profundidade do buraco, acredita-se que uma erosão pode ter provocado-o.

Moradores próximos relataram que o buraco tem aproximadamente um metro de largura e dois de comprimento. Dentro dele, há uma abertura ainda mais profunda, cuja profundidade não pode ser determinada visualmente.

Para evitar acidentes, moradores e motoristas colocaram um tronco de árvore para sinalizar o buraco.

O carreteiro Alex Mendonça Conceição, que mora próximo ao buraco, pede providências. “O buraco é muito fundo e está perigoso. Solicitamos que os órgãos competentes possam ver isso aqui. Está muito perigoso”, disse o morador do Chico Neca, nesta quinta-feira, 12.

Providências

A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que uma equipe sinalizará o local nesta quinta-feira e, em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), tomará as medidas necessárias a partir desta sexta-feira, 13.

