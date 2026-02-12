Um buraco fundo causa perigo para motoristas e motociclistas que trafegam pela rua Antônio Costa Garcia, uma via movimentada do Residencial Chico Neca, na região Sul de Franca. Devido às condições e profundidade do buraco, acredita-se que uma erosão pode ter provocado-o.
Moradores próximos relataram que o buraco tem aproximadamente um metro de largura e dois de comprimento. Dentro dele, há uma abertura ainda mais profunda, cuja profundidade não pode ser determinada visualmente.
Para evitar acidentes, moradores e motoristas colocaram um tronco de árvore para sinalizar o buraco.
O carreteiro Alex Mendonça Conceição, que mora próximo ao buraco, pede providências. “O buraco é muito fundo e está perigoso. Solicitamos que os órgãos competentes possam ver isso aqui. Está muito perigoso”, disse o morador do Chico Neca, nesta quinta-feira, 12.
Providências
A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que uma equipe sinalizará o local nesta quinta-feira e, em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), tomará as medidas necessárias a partir desta sexta-feira, 13.
