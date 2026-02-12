Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, fabricação/preparo de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso restrito, nesta quinta-feira, 12, em Franca. A ação foi realizada pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), após denúncias anônimas sobre a venda de drogas em um bar no bairro Jardim Aeroporto III.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores monitoraram o local por dias e constataram movimentação de usuários. Os policiais também identificaram um sistema de câmeras instalado de forma estratégica, sendo uma delas direcionada exclusivamente para um terreno desocupado em frente ao bar, utilizado como depósito das drogas.

Na manhã desta quinta-feira, por volta das 9h30, os policiais flagraram um homem, identificado como E. B., chegando ao local em um Toyota Corolla preto. Em seguida, outro suspeito, K. M. G., foi visto entrando no terreno e retornando ao bar, o que levantou a suspeita de tráfico.