Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, fabricação/preparo de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso restrito, nesta quinta-feira, 12, em Franca. A ação foi realizada pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), após denúncias anônimas sobre a venda de drogas em um bar no bairro Jardim Aeroporto III.
De acordo com a Polícia Civil, os investigadores monitoraram o local por dias e constataram movimentação de usuários. Os policiais também identificaram um sistema de câmeras instalado de forma estratégica, sendo uma delas direcionada exclusivamente para um terreno desocupado em frente ao bar, utilizado como depósito das drogas.
Na manhã desta quinta-feira, por volta das 9h30, os policiais flagraram um homem, identificado como E. B., chegando ao local em um Toyota Corolla preto. Em seguida, outro suspeito, K. M. G., foi visto entrando no terreno e retornando ao bar, o que levantou a suspeita de tráfico.
Durante a abordagem simultânea dos três envolvidos, os investigadores apreenderam com K. M. G. 26 pinos de cocaína, 12 porções de maconha e R$ 30 em dinheiro. No terreno utilizado como depósito, foram encontrados mais 105 pinos de cocaína e quatro porções de maconha.
Com o responsável pelo bar, B. I. C., foram localizados R$ 90 e uma munição de calibre .40 próxima ao balcão. Segundo a polícia, apesar de o estabelecimento ter estrutura simples, contava com sistema de monitoramento por vídeo de última geração.
No veículo de E. B., os policiais encontraram uma pistola Taurus G2C calibre 9 mm, municiada com 11 cartuchos, além de um comprimido de ecstasy no porta-luvas.
Em uma casa próxima, ligada a E. B., a polícia apreendeu uma prensa, fermento em pó, balanças de precisão, embalagens, pinos vazios idênticos aos usados na venda das drogas, um colete balístico e uma capa para arma longa. O local, segundo a Dise, era usado para o preparo dos entorpecentes.
Ainda conforme a Polícia Civil, apesar de um dos suspeitos tentar assumir sozinho a posse dos materiais ilícitos, as investigações apontaram que E. B. exercia papel de liderança, enquanto B. I. C. e K. M. G. atuavam na logística do tráfico.
Os três foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia Seccional de Franca. Eles vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, fabricação ou preparo de drogas e posse de arma de fogo e munição de uso restrito.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.