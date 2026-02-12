Um posto de combustíveis na avenida Leopoldo Carlos de Oliveira, em Miguelópolis, na região de Franca, foi alvo de criminosos na noite dessa quarta-feira, 11. Este é o segundo roubo em menos de um mês e ocorreu enquanto o frentista fechava o estabelecimento.

Imagens de câmeras de segurança mostram os suspeitos pulando as grades de proteção do posto e se dirigindo ao funcionário. O frentista foi rendido dentro do escritório.

De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes levaram dinheiro do caixa e fugiram em seguida. A polícia foi acionada e realizou buscas pela região, mas, até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.