Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, com apoio da Guarda Civil Municipal de Batatais, resultou na apreensão de drogas na manhã desta quinta-feira, 12. Segundo as forças de segurança, os entorpecentes seriam comercializados durante o período de Carnaval na cidade.

A ação foi deflagrada nas primeiras horas do dia para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Ao todo, três endereços foram vistoriados pelas equipes, o que resultou na prisão em flagrante de um suspeito.

Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente 4 mil pinos de cocaína, porções de maconha, haxixe, frascos de lança-perfume e cerca de R$ 5 mil em dinheiro. Os trabalhos contaram com o apoio do cão farejador da Polícia Civil, que auxiliou na localização dos entorpecentes escondidos nos imóveis.