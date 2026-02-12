Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, com apoio da Guarda Civil Municipal de Batatais, resultou na apreensão de drogas na manhã desta quinta-feira, 12. Segundo as forças de segurança, os entorpecentes seriam comercializados durante o período de Carnaval na cidade.
A ação foi deflagrada nas primeiras horas do dia para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Ao todo, três endereços foram vistoriados pelas equipes, o que resultou na prisão em flagrante de um suspeito.
Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente 4 mil pinos de cocaína, porções de maconha, haxixe, frascos de lança-perfume e cerca de R$ 5 mil em dinheiro. Os trabalhos contaram com o apoio do cão farejador da Polícia Civil, que auxiliou na localização dos entorpecentes escondidos nos imóveis.
De acordo com as autoridades, a suspeita é de que a droga seria distribuída e vendida durante as festividades carnavalescas, período que costuma registrar aumento na movimentação e no consumo.
O homem detido foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.
