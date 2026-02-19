Uma parceria entre vereadores e a deputada estadual Delegada Graciela (PL) resultou em recursos para investimentos na área da Saúde de Ribeirão Corrente. A deputada destinou R$ 250 mil à Secretaria de Saúde do município, através de emenda parlamentar.

A reivindicação dos recursos junto à deputada para a melhoria na unidade de saúde foi uma iniciativa dos vereadores Carlim Miranda (PL), Daniel Gonçalves (PL), Janatan Teixeira (União) e Leonardo Vissoso (PL).

Carlim Miranda disse que a verba possibilitará que a UBS (Unidade Básica de Saúde) "Idelbrando Cunha", do bairro Monte Alegre, possa ampliar seu horário de atendimento à população.