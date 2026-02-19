19 de fevereiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
INVESTIMENTO

Parceria resulta em R$ 250 mil para a Saúde de Ribeirão Corrente

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Vereadores de Ribeirão Corrente e deputada Delegada Graciela, com a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas
Vereadores de Ribeirão Corrente e deputada Delegada Graciela, com a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas

Uma parceria entre vereadores e a deputada estadual Delegada Graciela (PL) resultou em recursos para investimentos na área da Saúde de Ribeirão Corrente. A deputada destinou R$ 250 mil à Secretaria de Saúde do município, através de emenda parlamentar.

A reivindicação dos recursos junto à deputada para a melhoria na unidade de saúde foi uma iniciativa dos vereadores Carlim Miranda (PL), Daniel Gonçalves (PL), Janatan Teixeira (União) e Leonardo Vissoso (PL).

Carlim Miranda disse que a verba possibilitará que a UBS (Unidade Básica de Saúde) "Idelbrando Cunha", do bairro Monte Alegre, possa ampliar seu horário de atendimento à população.

“O investimento permitirá à prefeita Aninha Montanher (MDB) ampliar o horário de atendimento médico na unidade, atendendo a uma antiga reivindicação de toda a população”, destacou Carlim.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários