O incêndio registrado na manhã desta quinta-feira, 12, no Bar'Budus, localizado na avenida Hugo Betarello, em Franca, teve início na cozinha do estabelecimento e comprometeu parte da estrutura do imóvel, segundo informou o tenente do Corpo de Bombeiros.
Antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros, comerciantes vizinhos perceberam o início do fogo e tentaram conter as chamas. Segundo relatos, eles pularam o portão de grade com extintores e utilizaram água na tentativa de apagar o incêndio, mas o fogo se espalhou rapidamente.
Bombeiros precisaram arrombar o portão
De acordo com o 1º tenente do Corpo de Bombeiros, Frederico Munita Felizardo, a corporação foi acionada via 193 com a informação de que o estabelecimento estava fechado e que havia grande quantidade de fumaça saindo do local.
“Recebemos o chamado informando que o comércio estava fechado e que saía muita fumaça. O solicitante não trabalhava no local e não sabia o que estava acontecendo. Quando chegamos, constatamos muita fumaça saindo pelas portas, e foi necessário arrombar o portão, já que não havia ninguém no interior”, explicou o tenente.
Ao entrarem, os bombeiros identificaram que a parte de contêiner, onde funciona a cozinha, estava completamente tomada pelo fogo. O combate foi iniciado imediatamente e, em poucos minutos, as equipes conseguiram controlar o incêndio.
Estrutura foi comprometida
A parte frontal do bar ficou totalmente destruída. Já a área dos fundos, mais afastada da cozinha, foi preservada.
Segundo o tenente, o telhado metálico sofreu danos significativos devido às altas temperaturas. “Houve danos estruturais. Como o telhado é de metal, ele colapsa rapidamente diante do calor intenso. Parte da cobertura começou a ceder”, afirmou.
Ele também destacou que, após o incêndio, toda a fiação ficou exposta em decorrência do derretimento do material, mas que não é possível afirmar se isso teria causado o fogo. “Depois do combate, os fios ficam aparentes porque derretem. Não temos como dizer como estavam antes do incêndio. Por isso, não é possível apontar se a fiação foi a causa.”
Perícia vai apontar a causa
A causa do incêndio ainda é desconhecida. A perícia foi acionada e deverá identificar o ponto exato de origem das chamas e o que provocou o incidente. “É necessário o trabalho da perícia para definir o ponto inicial e a causa do incêndio. Sabemos apenas que a área mais atingida foi próxima à cozinha”, completou o oficial.
Após o controle das chamas, as equipes iniciaram a preservação do local e a desmobilização dos trabalhos.
Dono estava abalado
O proprietário do bar acompanhou a ocorrência e estava visivelmente abalado, sendo consolado por amigos e familiares. Ainda não há previsão para a reabertura do estabelecimento.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.