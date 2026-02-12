O incêndio registrado na manhã desta quinta-feira, 12, no Bar'Budus, localizado na avenida Hugo Betarello, em Franca, teve início na cozinha do estabelecimento e comprometeu parte da estrutura do imóvel, segundo informou o tenente do Corpo de Bombeiros.

Antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros, comerciantes vizinhos perceberam o início do fogo e tentaram conter as chamas. Segundo relatos, eles pularam o portão de grade com extintores e utilizaram água na tentativa de apagar o incêndio, mas o fogo se espalhou rapidamente.

Bombeiros precisaram arrombar o portão

De acordo com o 1º tenente do Corpo de Bombeiros, Frederico Munita Felizardo, a corporação foi acionada via 193 com a informação de que o estabelecimento estava fechado e que havia grande quantidade de fumaça saindo do local.