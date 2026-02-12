Uma situação inusitada terminou em susto e prejuízo na tarde desta quinta-feira, 12, em Franca. Uma jovem de 19 anos perdeu o controle do carro após uma abelha entrar no veículo e provocar o acidente na avenida Adhemar Pereira de Barros, zona leste da cidade.

De acordo com as informações apuradas no local, a jovem seguia pela via quando o inseto entrou no automóvel. Assustada, ela tentou afastar a abelha com a mão e acabou desviando a atenção do volante. O carro subiu na calçada e bateu violentamente contra um poste de energia.

Com o impacto, o poste caiu sobre o veículo, um Corsa Classic verde. A estrutura ficou caída entre os dois bancos dianteiros. O teto do carro chegou a amassar e descer com a força da batida, e o poste ficou pendurado, escorado sobre o automóvel. Apesar da gravidade da cena, o fato de o poste ter atingido o espaço entre os bancos foi decisivo para evitar algo ainda mais grave.