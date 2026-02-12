12 de fevereiro de 2026
SUSTO E PREJUÍZO

Abelha entra em carro, motorista se assusta e bate em poste

Por Laís Bachur | de Franca
Laís Bachur/GCN
Poste ficou caído sobre carro após acidente em Franca
Poste ficou caído sobre carro após acidente em Franca

Uma situação inusitada terminou em susto e prejuízo na tarde desta quinta-feira, 12, em Franca. Uma jovem de 19 anos perdeu o controle do carro após uma abelha entrar no veículo e provocar o acidente na avenida Adhemar Pereira de Barros, zona leste da cidade.

De acordo com as informações apuradas no local, a jovem seguia pela via quando o inseto entrou no automóvel. Assustada, ela tentou afastar a abelha com a mão e acabou desviando a atenção do volante. O carro subiu na calçada e bateu violentamente contra um poste de energia.

Com o impacto, o poste caiu sobre o veículo, um Corsa Classic verde. A estrutura ficou caída entre os dois bancos dianteiros. O teto do carro chegou a amassar e descer com a força da batida, e o poste ficou pendurado, escorado sobre o automóvel. Apesar da gravidade da cena, o fato de o poste ter atingido o espaço entre os bancos foi decisivo para evitar algo ainda mais grave.

A jovem, que completa 19 anos nesta quinta-feira, estava consciente, mas muito assustada. Ela chorava e relatava fortes dores no peito. Segundo os bombeiros, a dor pode ter sido causada pela pressão do cinto de segurança no momento da colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no local e encaminharam a vítima ao Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”. Familiares acompanharam a ocorrência, ajudaram a acalmá-la e permaneceram até a chegada da equipe da CPFL, responsável pela rede elétrica.

