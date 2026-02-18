Moradores da rua Augusto Vitor Engholm, no Jardim Ângela Rosa, em Franca, denunciam o abandono de uma área pública localizada em frente às residências. Segundo relatos, o local estaria há pelo menos quatro anos sem manutenção regular por parte da Prefeitura. Já a administração municipal diz que limpou a área no último mês de dezembro.

Atualmente, o mato alto, o acúmulo de lixo e entulho transformaram a área em um ambiente propício para a proliferação de animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e até cobras, dizem os vizinhos da área. Além disso, a falta de limpeza tem aumentado a sensação de insegurança, já que o matagal facilita a ocultação de objetos e possíveis ações criminosas.

“Parece uma floresta no meio do bairro. A gente já pediu ajuda várias vezes, mas ninguém resolve”, disse uma moradora do Ângela Rosa.