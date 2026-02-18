Moradores da rua Augusto Vitor Engholm, no Jardim Ângela Rosa, em Franca, denunciam o abandono de uma área pública localizada em frente às residências. Segundo relatos, o local estaria há pelo menos quatro anos sem manutenção regular por parte da Prefeitura. Já a administração municipal diz que limpou a área no último mês de dezembro.
Atualmente, o mato alto, o acúmulo de lixo e entulho transformaram a área em um ambiente propício para a proliferação de animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e até cobras, dizem os vizinhos da área. Além disso, a falta de limpeza tem aumentado a sensação de insegurança, já que o matagal facilita a ocultação de objetos e possíveis ações criminosas.
“Parece uma floresta no meio do bairro. A gente já pediu ajuda várias vezes, mas ninguém resolve”, disse uma moradora do Ângela Rosa.
Uma das famílias tem duas crianças pequenas: uma bebê de apenas 4 meses e um menino de dois 2 e 10 meses. A mãe relata preocupação constante com a saúde e a segurança dos filhos. “Meu medo é que eles sejam picados por algum bicho. A gente vive em alerta. É desesperador”, desabafa.
Nota da Prefeitura
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Meio Ambiente informou, por meio de nota, que realiza a limpeza periódica do local e que os serviços foram executados no dia 9 de dezembro. A pasta também informou que a área está na programação para receber nova limpeza nos próximos dias.
