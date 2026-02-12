Sesi Franca e Minas fazem uma prévia nesta quinta-feira, 12, da série de confrontos que terão pela BCLA (Champions League Américas). Enquanto a Fiba não divulga as datas dos duelos pelas quartas de final da BCLA, as duas equipes se enfrentam pelo NBB (Novo Basquete Brasil). O jogo será, às 20h, no ginásio "Pedrocão", em Franca.
O time francano, comandado por Helinho Garcia, e a equipe de Belo Horizonte, comandada por Léo Costa, também seguem ainda na luta pela liderança do campeonato nacional. As duas equipes fazem campanhas iguais na competição com 79,2% de aproveitamento, sendo 24 jogos, 19 vitórias e 5 derrotas. Na ponta da tabela estão Pinheiros e Flamengo, com 4 derrotas cada um.
Após um período sem poder contar com todos os jogadores devido a lesões, Helinho terá força máxima nesta quinta-feira. Lucas Dias está totalmente recuperado de uma lesão no joelho. O ala/pivô nem chegou a viajar para as partidas da equipe na Argentina pela última janela da fase de classificação da BCLA. O pivô Felício, que também estava lesionado no tornozelo e joelho, também está confirmado na partida. Ele jogou na Argentina, contra o Instituto de Córdoba, no sacrifício.
“Isso realmente nos dá uma confiança, pela volta do Cris Felício, do Lucas. O time completo aumenta o nosso leque de opções, o nosso repertório tático, isso para nós é muito importante. É foco total, é colocar a energia onde a gente tem que colocar para que a gente possa buscar essa vitória contra um adversário direto, pelas primeiras colocações, não só do NBB, mas da BCLA também. E claro que para nós essa vitória é muito importante”, disse Helinho.
Retrospecto
Franca e Minas vêm fazendo grandes confrontos nos últimos anos. Na temporada passada os dois times disputaram a final do NBB, com o Franca se sagrando tetracampeão. Já no primeiro turno deste NBB, o Minas levou a melhor ao vencer em BH, por 86 a 70.
No mês de março, as duas equipes disputarão o playoff melhor de três partidas pelas quartas de final da BCLA. O primeiro jogo será em Belo Horizonte e os outros dois em Franca.
