Sesi Franca e Minas fazem uma prévia nesta quinta-feira, 12, da série de confrontos que terão pela BCLA (Champions League Américas). Enquanto a Fiba não divulga as datas dos duelos pelas quartas de final da BCLA, as duas equipes se enfrentam pelo NBB (Novo Basquete Brasil). O jogo será, às 20h, no ginásio "Pedrocão", em Franca.

O time francano, comandado por Helinho Garcia, e a equipe de Belo Horizonte, comandada por Léo Costa, também seguem ainda na luta pela liderança do campeonato nacional. As duas equipes fazem campanhas iguais na competição com 79,2% de aproveitamento, sendo 24 jogos, 19 vitórias e 5 derrotas. Na ponta da tabela estão Pinheiros e Flamengo, com 4 derrotas cada um.

Após um período sem poder contar com todos os jogadores devido a lesões, Helinho terá força máxima nesta quinta-feira. Lucas Dias está totalmente recuperado de uma lesão no joelho. O ala/pivô nem chegou a viajar para as partidas da equipe na Argentina pela última janela da fase de classificação da BCLA. O pivô Felício, que também estava lesionado no tornozelo e joelho, também está confirmado na partida. Ele jogou na Argentina, contra o Instituto de Córdoba, no sacrifício.