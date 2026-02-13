Uma operação realizada pela Polícia Civil em Rifaina, com apoio da equipe de Pedregulho, resultou na prisão em flagrante de um homem de 34 anos por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira, 12.

A ação foi desencadeada após o cumprimento de mandado de busca domiciliar, expedido com base em denúncias e na troca de informações entre a Polícia Civil e o setor de monitoramento da Guarda Civil Municipal de Rifaina.

Durante as buscas na residência do suspeito, os policiais localizaram 12 plantas de maconha, além de aproximadamente 430 gramas da droga já prontas para comercialização. Também foram apreendidas uma balança de precisão e aparelhos celulares.