O que era para ser apenas uma vistoria rotineira nos pés de café mobilizou familiares, voluntários e equipes de resgate na noite dessa quarta-feira, 11, na região rural entre Franca e Ibiraci (MG). O idoso Cândido Jesus Ribeiro, de 91 anos, saiu por volta das 17h para caminhar pela própria fazenda, como costumava fazer. Com boa saúde e ainda ativo no dia a dia da propriedade, ele decidiu conferir a lavoura, mas foi além do habitual e perdeu a noção do caminho de volta.
Com início de demência, o idoso ficou desorientado em meio à área de mata e à chuva que atingia a região. Ao anoitecer, familiares estranharam a demora e iniciaram as buscas pela propriedade, sem sucesso. Diante da preocupação, acionaram apoio.
Uma equipe voluntária de Franca se deslocou até a área para auxiliar nas buscas, junto com parentes e vizinhos. O local, conhecido como região da Cachoeira do Rio Canoas, na divisa entre os dois estados, é de difícil acesso — com estradas escorregadias, trechos íngremes e muita lama por causa das chuvas.
Após cerca de cinco horas de apreensão, por volta das 22h30, Astolfo Reis, bombeiro civil voluntário, localizou Cândido em meio à mata. O idoso estava consciente, sem ferimentos, mas apresentava sinais iniciais de hipotermia devido ao tempo prolongado sob a chuva e o frio.
Bombeiros que estavam de folga também se mobilizaram para auxiliar no resgate. Astolfo permaneceu ao lado do idoso até a chegada das demais equipes, já que o terreno era escorregadio e o acesso, complicado.
Apesar do susto, a história terminou bem. Cândido foi retirado em segurança e, emocionado, agradeceu por ter sido encontrado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.