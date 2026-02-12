O que era para ser apenas uma vistoria rotineira nos pés de café mobilizou familiares, voluntários e equipes de resgate na noite dessa quarta-feira, 11, na região rural entre Franca e Ibiraci (MG). O idoso Cândido Jesus Ribeiro, de 91 anos, saiu por volta das 17h para caminhar pela própria fazenda, como costumava fazer. Com boa saúde e ainda ativo no dia a dia da propriedade, ele decidiu conferir a lavoura, mas foi além do habitual e perdeu a noção do caminho de volta.

Com início de demência, o idoso ficou desorientado em meio à área de mata e à chuva que atingia a região. Ao anoitecer, familiares estranharam a demora e iniciaram as buscas pela propriedade, sem sucesso. Diante da preocupação, acionaram apoio.

Uma equipe voluntária de Franca se deslocou até a área para auxiliar nas buscas, junto com parentes e vizinhos. O local, conhecido como região da Cachoeira do Rio Canoas, na divisa entre os dois estados, é de difícil acesso — com estradas escorregadias, trechos íngremes e muita lama por causa das chuvas.