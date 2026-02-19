19 de fevereiro de 2026
MEIO AMBIENTE

Prefeitura realiza 1,2 mil limpezas em bueiros neste ano

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Equipe da Prefeitura de Franca realiza limpeza de boca de lobo
Equipe da Prefeitura de Franca realiza limpeza de boca de lobo

Franca intensificou, na semana passada, as frentes de trabalho voltadas para a manutenção e limpeza de bocas de lobo e redes de galerias pluviais. A medida busca prevenir alagamentos e garantir a eficiência do escoamento da água das chuvas, que tem caído com intensidade na cidade.

As equipes concentraram esforços na Vila Imperador, City Petrópolis, Jardins Brasilândia, Paulistano e Portinari. Além disso, áreas estratégicas que margeiam os córregos dos Bagres e Cubatão receberam limpeza, inclusive no interior dos canais.

Apenas neste início de 2026, já foram realizadas mais de 1,2 mil intervenções em toda a cidade. O trabalho varia desde desobstruções simples, com retirada de lixo manual, até operações complexas que exigem o uso de máquinas pesadas e a reposição de grades de proteção danificadas.

A Prefeitura ressalta que o descarte correto de lixo é fundamental para que o sistema funcione. Materiais jogados nas ruas são levados pela enxurrada e causam o entupimento imediato das galerias.

Para solicitar a limpeza em pontos específicos, o cidadão pode entrar em contato pelos telefones:

  • (16) 3711-9440
  • (16) 3711-9825

