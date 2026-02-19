Franca intensificou, na semana passada, as frentes de trabalho voltadas para a manutenção e limpeza de bocas de lobo e redes de galerias pluviais. A medida busca prevenir alagamentos e garantir a eficiência do escoamento da água das chuvas, que tem caído com intensidade na cidade.

As equipes concentraram esforços na Vila Imperador, City Petrópolis, Jardins Brasilândia, Paulistano e Portinari. Além disso, áreas estratégicas que margeiam os córregos dos Bagres e Cubatão receberam limpeza, inclusive no interior dos canais.

Apenas neste início de 2026, já foram realizadas mais de 1,2 mil intervenções em toda a cidade. O trabalho varia desde desobstruções simples, com retirada de lixo manual, até operações complexas que exigem o uso de máquinas pesadas e a reposição de grades de proteção danificadas.