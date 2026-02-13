Uma motocicleta foi furtada na noite desta quarta-feira, 11, por volta das 21h, na rua Cármem Irene Batista, nas proximidades do bairro Vila Guilherme, região central de Franca.

O veículo é uma Honda CG 160 Fan, ano 2024, placa STC-9C55. A moto pertence a uma jovem.

Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação na rua.