Uma motocicleta foi furtada na noite desta quarta-feira, 11, por volta das 21h, na rua Cármem Irene Batista, nas proximidades do bairro Vila Guilherme, região central de Franca.
O veículo é uma Honda CG 160 Fan, ano 2024, placa STC-9C55. A moto pertence a uma jovem.
Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação na rua.
Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou o paradeiro do veículo. Qualquer informação que possa ajudar na localização pode ser repassada à Polícia Militar pelo telefone 190 ou à Guarda Civil Municipal pelo 153.
