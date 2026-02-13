13 de fevereiro de 2026
PREJUÍZO

Jovem tem moto furtada na região Central de Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
WhatsApp/GCN
Moto foi furtada na noite desta quarta-feira, 11
Moto foi furtada na noite desta quarta-feira, 11

Uma motocicleta foi furtada na noite desta quarta-feira, 11, por volta das 21h, na rua Cármem Irene Batista, nas proximidades do bairro Vila Guilherme, região central de Franca.

O veículo é uma Honda CG 160 Fan, ano 2024, placa STC-9C55. A moto pertence a uma jovem.

Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação na rua.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou o paradeiro do veículo. Qualquer informação que possa ajudar na localização pode ser repassada à Polícia Militar pelo telefone 190 ou à Guarda Civil Municipal pelo 153.

