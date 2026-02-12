Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso na noite dessa quarta-feira, 11, durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar, em Patrocínio Paulista. Além do mandado em aberto, ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
De acordo com a corporação, as equipes realizavam diligências para localizar um foragido desde o dia 18 de janeiro de 2026, quando teria cometido um homicídio. Durante patrulhamento pela Rodovia Fábio Arruda Guidolin, nas proximidades da empresa de laticínios Jussara, os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em uma viela de um conjunto de chácaras.
Segundo os militares, os dois homens aparentavam entregar algo um ao outro e, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram a pé. Um deles correu em direção ao rio Sapucaizinho e não foi localizado. O outro, identificado como Moisés Ferreira Souza, foi alcançado e abordado.
Durante a revista pessoal, os policiais encontraram, dentro da bermuda do suspeito, uma sacola plástica contendo 41 porções de cocaína embaladas em pequenos sacos tipo zip lock, além de uma balança de precisão, fita isolante, embalagens vazias para fracionamento da droga, lâminas utilizadas para corte e um celular Samsung modelo A06.
Moisés assumiu aos policiais a propriedade da droga e afirmou que comercializava cada porção pelo valor de R$ 50.
Ainda durante as diligências, os militares constataram que havia contra ele um mandado de prisão temporária expedido no mesmo dia, 11 de fevereiro de 2026, pelo juiz da Vara Única do Foro de Patrocínio Paulista, por envolvimento no homicídio investigado.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga. O suspeito foi conduzido ao CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a droga passou por perícia. O laudo confirmou que a substância apreendida se tratava de cocaína.
O indiciado optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. A família foi informada da prisão.
Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Franca e permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
