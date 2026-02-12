Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso na noite dessa quarta-feira, 11, durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar, em Patrocínio Paulista. Além do mandado em aberto, ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a corporação, as equipes realizavam diligências para localizar um foragido desde o dia 18 de janeiro de 2026, quando teria cometido um homicídio. Durante patrulhamento pela Rodovia Fábio Arruda Guidolin, nas proximidades da empresa de laticínios Jussara, os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em uma viela de um conjunto de chácaras.

Segundo os militares, os dois homens aparentavam entregar algo um ao outro e, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram a pé. Um deles correu em direção ao rio Sapucaizinho e não foi localizado. O outro, identificado como Moisés Ferreira Souza, foi alcançado e abordado.