Uma possível sabotagem no veículo oficial utilizado pelo prefeito de Cássia (MG), Donizete Vilela (Cidadania), está sendo investigada pela Polícia Civil após a constatação de cortes no sistema de freios da caminhonete, que teria provocado a perda total da frenagem e colocado o chefe do Executivo em risco.
A caminhonete, uma Fiat Toro pertencente à Prefeitura da cidade mineira que fica a cerca de 65 km de Franca, foi adquirida zero quilômetro no ano passado para uso exclusivo do prefeito e tem menos de 10 mil quilômetros rodados. Segundo informações apuradas pela reportagem, o veículo vinha sendo utilizado normalmente ao longo da última semana.
Na manhã de segunda-feira, 9, ao sair para compromissos e vistoria pela cidade, o prefeito percebeu que o carro estava sem freios, situação que quase resultou em um acidente. Diante da gravidade, o veículo foi levado imediatamente a uma oficina mecânica.
De acordo com o boletim de ocorrência, o mecânico identificou danos em três pontos do sistema de freios, além de vazamento de óleo. A hipótese de desgaste natural foi descartada, já que as peças são praticamente novas. A análise inicial aponta que os danos podem ter sido causados por cortes intencionais nos cabos, reforçando a suspeita de sabotagem.
A suspeita é de que a intervenção tenha ocorrido entre a tarde de sábado - quando o veículo foi utilizado pela última vez - e a manhã de segunda-feira. Nesse período, a caminhonete permaneceu estacionada no pátio da Prefeitura.
Após a constatação, o delegado de Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionados. O veículo foi apreendido e encaminhado para Belo Horizonte, onde passará por perícia técnica detalhada.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e pessoas que têm acesso ao local onde o carro estava estacionado devem ser ouvidas.
As investigações seguem para esclarecer as circunstâncias e identificar os responsáveis pela suposta ação criminosa.
