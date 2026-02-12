Um homem de 57 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na madrugada desta quinta-feira, 12, no Jardim Paulistano, em Franca. Segundo relatos da mulher, ele teria a cortado com cacos de vidro propositalmente.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por uma mulher de 48 anos, que relatou estar sendo agredida pelo companheiro dentro da residência do casal.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher com ferimentos nas mãos e nos pés, apresentando sangramento ativo. Questionada sobre o que havia ocorrido, ela afirmou que o marido teria arremessado uma garrafa modelo “Romarinho” contra ela. Com o impacto, a garrafa quebrou e, segundo o relato da vítima, o homem teria utilizado os cacos de vidro para provocar os ferimentos.

Versões diferentes