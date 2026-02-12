Um homem de 57 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na madrugada desta quinta-feira, 12, no Jardim Paulistano, em Franca. Segundo relatos da mulher, ele teria a cortado com cacos de vidro propositalmente.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por uma mulher de 48 anos, que relatou estar sendo agredida pelo companheiro dentro da residência do casal.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a mulher com ferimentos nas mãos e nos pés, apresentando sangramento ativo. Questionada sobre o que havia ocorrido, ela afirmou que o marido teria arremessado uma garrafa modelo “Romarinho” contra ela. Com o impacto, a garrafa quebrou e, segundo o relato da vítima, o homem teria utilizado os cacos de vidro para provocar os ferimentos.
Versões diferentes
Ao ser questionado, o homem negou as agressões. Ele apresentou uma versão diferente dos fatos, afirmando que a companheira teria passado a noite em um bar consumindo bebida alcoólica e que, ao retornar para casa, o acordou pedindo que ele fosse comprar mais bebidas.
Ainda segundo o relato dele, após se recusar, a mulher teria ficado nervosa e jogado a garrafa contra ele, sem causar lesões aparentes. O homem alegou que, após a garrafa cair e quebrar, ela mesma teria se ferido com os cacos.
O suspeito também declarou ser tutor legal da companheira, que possui diagnóstico de esclerose cerebral e faz uso de medicação controlada. Segundo ele, a mulher costuma ingerir bebida alcoólica junto com os medicamentos.
Atendimento e prisão
Diante dos ferimentos e do sangramento ativo, a mulher foi encaminhada ao Pronto-socorro Municipal de Franca para atendimento médico.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante por violência doméstica e foi conduzido ao plantão policial. O caso será investigado pelas autoridades para apuração completa dos fatos.
