A educação municipal de Franca acaba de receber um dos reconhecimentos mais importantes do país. Pelo segundo ano seguido, a cidade conquistou o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização na categoria Ouro, concedido pelo Ministério da Educação (MEC).
O selo avalia a implementação de políticas públicas, estratégias de ensino e a eficácia das práticas pedagógicas voltadas ao Plano Nacional de Educação e ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). A cerimônia oficial de premiação ocorrerá ainda este mês, em Brasília.
Fatores do sucesso
Com cerca de 28 mil alunos matriculados na rede municipal e creches parceiras, Franca tem investido em diversas frentes para garantir que as crianças aprendam a ler e escrever na idade correta.
Com 64,54% de desempenho no Indicador Criança Alfabetiza (ICA), o município supera com folga as médias nacional (59,20%) e estadual (58,13%).
Entre as ações que levaram ao Selo Ouro, destacam-se:
- Uso de Tecnologia: implementação de plataformas gamificadas e jogos para o ensino de Língua Portuguesa e Matemática.
- Material Didático: distribuição de materiais específicos de apoio à alfabetização.
- Colaboração: parcerias e avaliações em regime de colaboração com os governos Estadual e Federal.
Para o prefeito Alexandre Ferreira (MDB), o resultado consolida o município como referência. “Significa que Franca foi reconhecida de novo como uma das cidades com um dos melhores ensinos do Brasil”.
