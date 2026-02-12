A educação municipal de Franca acaba de receber um dos reconhecimentos mais importantes do país. Pelo segundo ano seguido, a cidade conquistou o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização na categoria Ouro, concedido pelo Ministério da Educação (MEC).

O selo avalia a implementação de políticas públicas, estratégias de ensino e a eficácia das práticas pedagógicas voltadas ao Plano Nacional de Educação e ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). A cerimônia oficial de premiação ocorrerá ainda este mês, em Brasília.

Fatores do sucesso

Com cerca de 28 mil alunos matriculados na rede municipal e creches parceiras, Franca tem investido em diversas frentes para garantir que as crianças aprendam a ler e escrever na idade correta.

