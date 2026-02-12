Os proprietários de imóveis em Franca têm até o dia 19 de fevereiro (quinta-feira da próxima semana) para aproveitar o desconto de 5% no pagamento à vista do IPTU Digital 2026. Além da economia, quem quitar o imposto dentro deste prazo estará automaticamente concorrendo ao sorteio do projeto IPTU em Dia.

Neste ano, a Prefeitura vai distribuir um total de R$ 174,4 mil em prêmios. O valor será dividido em dois sorteios iguais de R$ 87,2 mil:

Março: para quem pagar à vista até o dia 19/2. Dezembro: para os contribuintes que optarem pelo parcelamento e estiverem com as parcelas em dia.

O valor do prêmio é bruto, não descontado os 30% de impostos