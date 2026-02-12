Os proprietários de imóveis em Franca têm até o dia 19 de fevereiro (quinta-feira da próxima semana) para aproveitar o desconto de 5% no pagamento à vista do IPTU Digital 2026. Além da economia, quem quitar o imposto dentro deste prazo estará automaticamente concorrendo ao sorteio do projeto IPTU em Dia.
Neste ano, a Prefeitura vai distribuir um total de R$ 174,4 mil em prêmios. O valor será dividido em dois sorteios iguais de R$ 87,2 mil:
- Março: para quem pagar à vista até o dia 19/2.
- Dezembro: para os contribuintes que optarem pelo parcelamento e estiverem com as parcelas em dia.
O valor do prêmio é bruto, não descontado os 30% de impostos
Como emitir a guia e pagar
Quem não recebeu ou precisa da segunda via do boleto pode acessar o site da Prefeitura (Clicando aqui) ou utilizar o link direto do sistema tributário, informando o número do cadastro do imóvel.
As guias já vêm com QR Code para pagamento via PIX, facilitando a transação pelo aplicativo de qualquer banco. Além disso, o pagamento pode ser feito em caixas eletrônicos, lotéricas e aplicativos dos bancos credenciados (Banco do Brasil, Bradesco, Mercantil, Itaú, Santander, Caixa, Sicoob e Sicredi).
Quem perder o prazo do dia 19 ainda poderá pagar à vista até o dia 16 de março, porém, sem o desconto. O parcelamento do imposto também começa nesta data, podendo se estender até outubro, dependendo do valor total.
