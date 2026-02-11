A Francana perdeu para o União Barbarense, por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, 11, no estádio “Antônio Lins Ribeiro Guimarães”, em Santa Bárbara d’Oeste, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Série A3.

Com o resultado, a Veterana deixa o G8, permanecendo com 6 pontos, na décima posição.

O jogo começou em ritmo acelerado. A Francana abriu o placar aos 3 minutos com Jhonata, que recebeu um lançamento longo, invadiu a zaga e finalizou na saída do goleiro Jonathan Braz. O Barbarense empatou aos 8 minutos com Giovani, que aproveitou um rebote da zaga esmeraldina e chutou da entrada da área, superando o goleiro Wesley.