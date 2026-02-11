A Francana perdeu para o União Barbarense, por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, 11, no estádio “Antônio Lins Ribeiro Guimarães”, em Santa Bárbara d’Oeste, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Série A3.
Com o resultado, a Veterana deixa o G8, permanecendo com 6 pontos, na décima posição.
O jogo começou em ritmo acelerado. A Francana abriu o placar aos 3 minutos com Jhonata, que recebeu um lançamento longo, invadiu a zaga e finalizou na saída do goleiro Jonathan Braz. O Barbarense empatou aos 8 minutos com Giovani, que aproveitou um rebote da zaga esmeraldina e chutou da entrada da área, superando o goleiro Wesley.
Aos 17 minutos, o time da casa virou o placar com um cabeçamento de Vitor Felipe após cobrança de escanteio. O jogo permaneceu aberto, e aos 33 minutos, Fabrício quase ampliou a vantagem do Barbarense com um voleio, mas o goleiro Wesley fez uma defesa espetacular, encerrando o primeiro tempo.
O União Barbarense chegou ao terceiro gol aos 9 minutos do segundo tempo. Fabrício pegou um rebote do goleiro Wesley e bateu forte da entrada da área. Após a parada para a hidratação, as duas equipes saíram mais para o jogo, mas a Francana, sem forças e sem criatividade no meio de campo, não conseguiu a reação, perdendo o jogo fora de casa.
A Francana volta a jogar pela A3, neste sábado, 14, às 15h30, contra o São Bernardo, no estádio “Lanchão”, em Franca.
Jesuino Salgado 18 horas atrásA melhor e mais autêntica e original interpretação da celebre frase que diz...queimando vela com defunto que não presta. O negócio que move a francana acontece no nariz dos pseudos nas arquibancadas.