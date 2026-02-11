Um carro ficou completamente destruído no começo da noite desta quarta-feira, 11, após pegar fogo e explodir na rua Oswaldo Borges de Freitas, no Jardim São Luiz, em Franca.

O incêndio começou por volta das 18h20, quando o proprietário do carro estava parado na esquina. O fogo teve início repentinamente e se alastrou rapidamente.

Com as chamas consumindo o interior e o motor do carro, uma explosão foi registrada, e o veículo começou a andar sozinho até parar em frente a uma casa.