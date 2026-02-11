Um carro ficou completamente destruído no começo da noite desta quarta-feira, 11, após pegar fogo e explodir na rua Oswaldo Borges de Freitas, no Jardim São Luiz, em Franca.
O incêndio começou por volta das 18h20, quando o proprietário do carro estava parado na esquina. O fogo teve início repentinamente e se alastrou rapidamente.
Com as chamas consumindo o interior e o motor do carro, uma explosão foi registrada, e o veículo começou a andar sozinho até parar em frente a uma casa.
Um morador tentou apagar as chamas com uma mangueira, mas o incêndio só foi controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros.
A rua precisou ficar interditada até o término do trabalho dos bombeiros. O proprietário permaneceu no local e deverá retirar o carro nas próximas horas.
As causas do incêndio serão apuradas.
