GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Carro fica destruído após pegar fogo e explodir em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Carro destruído após bombeiro apagar incêndio em Franca
Um carro ficou completamente destruído no começo da noite desta quarta-feira, 11, após pegar fogo e explodir na rua Oswaldo Borges de Freitas, no Jardim São Luiz, em Franca.

O incêndio começou por volta das 18h20, quando o proprietário do carro estava parado na esquina. O fogo teve início repentinamente e se alastrou rapidamente.

Com as chamas consumindo o interior e o motor do carro, uma explosão foi registrada, e o veículo começou a andar sozinho até parar em frente a uma casa.

Um morador tentou apagar as chamas com uma mangueira, mas o incêndio só foi controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros.

A rua precisou ficar interditada até o término do trabalho dos bombeiros. O proprietário permaneceu no local e deverá retirar o carro nas próximas horas.

As causas do incêndio serão apuradas.

