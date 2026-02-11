A Polícia Civil de Franca prendeu na manhã desta quarta-feira, 11, um homem de 36 anos suspeito de participar de um assalto a um lava-jato em Franca no fim de janeiro deste ano. A ação foi realizada por equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).
Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na noite de 26 de janeiro, em um lava-jato na Vila Teixeira. Criminosos armados invadiram o estabelecimento e renderam duas pessoas que estavam no local, amarrando as mãos das vítimas sob grave ameaça.
Durante a ação, os suspeitos roubaram três carros — uma Fiat Toro, uma Toyota Hilux e uma Honda Civic — além de um celular. Em seguida, o grupo fugiu.
Após investigações, a DIG identificou um dos envolvidos, que já possui pelo menos três condenações definitivas por roubo. A pedido da polícia, a Justiça expediu mandados de prisão cautelar e de busca e apreensão contra o investigado.
Os policiais foram até uma casa no Jardim Aeroporto III para cumprir as ordens judiciais. Com a chegada das equipes, o suspeito tentou fugir pelos fundos do imóvel. Durante as buscas na residência, os agentes encontraram 68 pinos de cocaína e R$ 62 em dinheiro.
Foi feito um cerco policial com apoio de um drone do CIP (Centro de Inteligência Policial) da Delegacia Seccional. Após a varredura na região, o homem foi localizado escondido dentro de um sofá, na sala de uma casa próxima ao local da abordagem.
Ele foi levado para a sede da DIG, onde foi interrogado e indiciado por roubo circunstanciado, com agravantes de concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo.
Em relação à droga apreendida, a autoridade policial também determinou a lavratura de auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas.
O suspeito foi encaminhado para a cadeia do Jardim Guanabara.
Comentários
1 Comentários
-
Claudinei Deolindo de Queiroz 19 horas atrásBora fazer uma varredura tem muito mais rato ai