A Polícia Civil de Franca prendeu na manhã desta quarta-feira, 11, um homem de 36 anos suspeito de participar de um assalto a um lava-jato em Franca no fim de janeiro deste ano. A ação foi realizada por equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na noite de 26 de janeiro, em um lava-jato na Vila Teixeira. Criminosos armados invadiram o estabelecimento e renderam duas pessoas que estavam no local, amarrando as mãos das vítimas sob grave ameaça.

Durante a ação, os suspeitos roubaram três carros — uma Fiat Toro, uma Toyota Hilux e uma Honda Civic — além de um celular. Em seguida, o grupo fugiu.