Um motoqueiro ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 11, na rua José Maria Jacinto Rebelo, na Vila Santa Terezinha, na região Norte de Franca.

Uma câmera de segurança de uma loja de celulares registrou o momento da batida. Nas imagens, é possível ver o carro envolvido no acidente parado, tentando estacionar, quando o motoqueiro subiu a rua e colidiu contra a traseira do veículo.

Com o impacto, a vítima foi arremessada e sofreu uma fratura na perna. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e o motoqueiro foi socorrido até a Santa Casa de Franca.