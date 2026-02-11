12 de fevereiro de 2026
Motoqueiro fica ferido após batida na Vila Santa Terezinha; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Motoqueiro prestes a bater na traseira de carro parado na rua, na Vila Santa Terezinha, em Franca
Motoqueiro prestes a bater na traseira de carro parado na rua, na Vila Santa Terezinha, em Franca

Um motoqueiro ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 11, na rua José Maria Jacinto Rebelo, na Vila Santa Terezinha, na região Norte de Franca.

Uma câmera de segurança de uma loja de celulares registrou o momento da batida. Nas imagens, é possível ver o carro envolvido no acidente parado, tentando estacionar, quando o motoqueiro subiu a rua e colidiu contra a traseira do veículo.

Com o impacto, a vítima foi arremessada e sofreu uma fratura na perna. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e o motoqueiro foi socorrido até a Santa Casa de Franca.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

