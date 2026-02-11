Uma cadela e sete filhotes foram abandonados na manhã desta quarta-feira, 11, ao lado de uma caçamba de lixo, próximo ao Paiolzinho, em Franca.
O registro foi feito pelo vendedor Helder Aparecido Faleiros, de 63 anos, que passava pelo local. No vídeo, ele classificou o abandono como uma covardia.
“Se alguém tiver misericórdia e quiser adotar esses cachorrinhos, eles estão aqui na segunda entrada do Paiolzinho, na segunda caçamba. São sete filhotes e a mãe que soltaram aqui. O ser humano acabou mesmo”, disse Helder no vídeo.
Ele ainda explicou o motivo de não ter recolhido os filhotes e a mãe. Segundo ele, já tem dois cachorros e não tem condições de acolhê-los, mas gravou o vídeo com a intenção de que alguém se comova com a situação e ajude.
Até o fechamento desta reportagem, os animais permaneciam ao lado de uma caçamba de lixo verde, na segunda entrada do Paiolzinho. Uma caixa de papelão desmanchada estava no chão, indicando que eles estavam dentro dela até o momento em que a chuva começou e desfez o material.
Canil Municipal
O Canil Municipal informou que, conforme a Lei Estadual 12.916 e o Decreto Municipal 11.246, o acolhimento de cães e gatos na unidade ocorre apenas em situações específicas.
Entre os casos previstos estão animais vítimas de maus-tratos, mediante apresentação de laudo veterinário e registro de ocorrência da Guarda Civil Municipal ou boletim de ocorrência policial.
O atendimento também é realizado em casos de agressividade ou mordedura injustificada, desde que haja comprovação do ataque em via pública e lesão à vítima, com apresentação de laudo, boletim ou atestado médico.
Além disso, o canil recebe animais com suspeita ou confirmação de zoonoses.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.