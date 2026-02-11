Uma cadela e sete filhotes foram abandonados na manhã desta quarta-feira, 11, ao lado de uma caçamba de lixo, próximo ao Paiolzinho, em Franca.

O registro foi feito pelo vendedor Helder Aparecido Faleiros, de 63 anos, que passava pelo local. No vídeo, ele classificou o abandono como uma covardia.

“Se alguém tiver misericórdia e quiser adotar esses cachorrinhos, eles estão aqui na segunda entrada do Paiolzinho, na segunda caçamba. São sete filhotes e a mãe que soltaram aqui. O ser humano acabou mesmo”, disse Helder no vídeo.