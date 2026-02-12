O atendimento de saúde na região do Jardim Aeroporto III, em Franca, passará por uma grande transformação. O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) anunciou a assinatura de um convênio com o Governo do Estado para a construção de um prédio totalmente novo para a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro.
A atual estrutura, segundo o chefe do Executivo, já não comporta mais a demanda. "É um local que já cumpriu com sua função e que, infelizmente, já não comporta mais os atendimentos com o conforto que a gente precisa dar para os nossos pacientes e servidores", explicou, em suas redes sociais.
A nova unidade integra o programa Minha Nova UBS e será erguida em uma área localizada entre as ruas Carlos Maranha, Simão Cyrineu Souza e Joaquim Marques.
O investimento total será de R$ 3,5 milhões. Os recursos foram viabilizados através de uma emenda parlamentar do deputado estadual Guilherme Cortez (PSol) e liberados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
O prefeito destacou a maturidade política na conquista da verba. "Cada um de nós é de um partido diferente, mas quando é para melhorar e manter a nossa Franca como uma das melhores cidades para se viver, trabalhamos juntos".
Prazos e outras obras
Com o convênio assinado, o próximo passo é a abertura da licitação para contratar a construtora. O cronograma prevê 12 meses de obra após a ordem de serviço.
Além do Aeroporto, o programa Minha Nova UBS já possui obras em andamento na Vila Santa Terezinha e a próxima unidade contemplada será a do bairro São Sebastião.
