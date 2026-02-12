O atendimento de saúde na região do Jardim Aeroporto III, em Franca, passará por uma grande transformação. O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) anunciou a assinatura de um convênio com o Governo do Estado para a construção de um prédio totalmente novo para a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro.

A atual estrutura, segundo o chefe do Executivo, já não comporta mais a demanda. "É um local que já cumpriu com sua função e que, infelizmente, já não comporta mais os atendimentos com o conforto que a gente precisa dar para os nossos pacientes e servidores", explicou, em suas redes sociais.

A nova unidade integra o programa Minha Nova UBS e será erguida em uma área localizada entre as ruas Carlos Maranha, Simão Cyrineu Souza e Joaquim Marques.