A rotina de Thayná Campeiro Corimbaba, em Franca, é marcada por amor, dedicação e muitos desafios. Mãe da pequena Ayla, de 4 anos, ela enfrenta diariamente as dificuldades de cuidar de uma criança com necessidades especiais e, agora, busca ajuda para conseguir uma cadeira de rodas que permita mais conforto e mobilidade à filha.

Ayla nasceu com microcefalia, epilepsia, tem apenas um rim e passou por uma cirurgia para corrigir uma cardiopatia congênita no coração. Desde pequena, luta pela vida e faz acompanhamento médico constante pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Atualmente, realiza tratamentos em Ribeirão Preto e também em São Paulo, onde é acompanhada na área cardíaca.

Apesar das limitações, Ayla recebe cuidados na Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca, onde faz terapias e frequenta a escola. No entanto, a falta de uma cadeira de rodas tem dificultado a rotina tanto da família quanto dos profissionais da instituição.