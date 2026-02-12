A rotina de Thayná Campeiro Corimbaba, em Franca, é marcada por amor, dedicação e muitos desafios. Mãe da pequena Ayla, de 4 anos, ela enfrenta diariamente as dificuldades de cuidar de uma criança com necessidades especiais e, agora, busca ajuda para conseguir uma cadeira de rodas que permita mais conforto e mobilidade à filha.
Ayla nasceu com microcefalia, epilepsia, tem apenas um rim e passou por uma cirurgia para corrigir uma cardiopatia congênita no coração. Desde pequena, luta pela vida e faz acompanhamento médico constante pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Atualmente, realiza tratamentos em Ribeirão Preto e também em São Paulo, onde é acompanhada na área cardíaca.
Apesar das limitações, Ayla recebe cuidados na Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca, onde faz terapias e frequenta a escola. No entanto, a falta de uma cadeira de rodas tem dificultado a rotina tanto da família quanto dos profissionais da instituição.
“Até pouco tempo eu carregava ela no carrinho de bebê, mas ela cresceu, está pesada, e o carrinho não aguenta mais”, conta Thayná. “Na Apae são duas professoras para cinco alunos. Não tem como ficar carregando ela no colo. A cadeira é muito necessária.”
Segundo a mãe, além da escola, a cadeira também é fundamental para o dia a dia. “Para mim também é difícil locomover ela. Eu vou muito para Ribeirão, para São Paulo, e sem a cadeira fica tudo mais pesado, mais cansativo”, relata.
Luta longa na Justiça
Thayná explica que já buscou ajuda por meio da Defensoria Pública, mas o processo é lento. “Conheço mães que estão esperando há três anos. Eu não posso esperar esse tempo. A Ayla precisa agora.” O orçamento da cadeira de rodas é de aproximadamente R$ 5.500. Para a família, o valor é impossível de ser pago sozinha. “Eu pago aluguel, tenho mais duas filhas pequenas. A gente vive com o básico. Não sobra para comprar uma cadeira desse valor”, afirma.
Mesmo com tantas dificuldades, Thayná destaca a importância do atendimento recebido pelo SUS. “Graças a Deus, na saúde eu não tenho o que reclamar. Ela é muito bem acompanhada. Mas, nesse momento, eu preciso muito da cadeira.”
Diante da situação, a família decidiu iniciar uma campanha solidária para arrecadar o valor necessário. Além das doações, Thayná pede que as pessoas ajudem compartilhando a história.
“Eu sei que não está fácil para ninguém. Todo mundo passa por dificuldades. Mas quem puder ajudar, nem que seja compartilhando, já vai estar ajudando muito. A gente vai ser sempre grato”, diz.
A campanha tem como objetivo garantir mais dignidade, conforto e qualidade de vida para Ayla, além de facilitar o trabalho dos profissionais que cuidam dela diariamente.
As doações podem ser feitas via Pix: taina2117corimbaba@gmail.com
