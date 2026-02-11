A Francana enfrenta o União Barbarense, nesta quarta-feira, 11, às 19h30, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Série A3.

A Veterana tentará sua terceira vitória consecutiva para se consolidar na zona de classificação da competição (G8). A equipe esmeraldina está na 8ª posição, com 6 pontos.

O time de Santa Bárbara também está com 6 pontos, mas aparece na 10ª colocação, pelo critério de desempate, que é o número de vitórias. O Barbarense tem 1 e a Francana 2.