A Francana enfrenta o União Barbarense, nesta quarta-feira, 11, às 19h30, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Série A3.
A Veterana tentará sua terceira vitória consecutiva para se consolidar na zona de classificação da competição (G8). A equipe esmeraldina está na 8ª posição, com 6 pontos.
O time de Santa Bárbara também está com 6 pontos, mas aparece na 10ª colocação, pelo critério de desempate, que é o número de vitórias. O Barbarense tem 1 e a Francana 2.
O técnico da Veterana, Luís Gustavo "Viola", poderá repetir a mesma escalação das últimas duas partidas para o confronto direto pelo G8. “Acreditamos que será um jogo muito difícil, estudamos o adversário e vamos tentar voltar com os três pontos”, disse o treinador.
O zagueiro Rodrigo disse que os jogadores estão confiantes em mais uma boa apresentação e o importante é somar pontos fora de casa. “Nosso grupo está focado e vamos tentar mais três pontos que nos deixará bem na classificação do campeonato”.
A Francana deverá iniciar o jogo com: Wesley; Mateus Bolt, Rossi, Rodrigo e Tico; Marquinhos Bento, Léo Galinha, Lucas Pinheiro; Bruno Batata; Jhonata e Bruno Henrique.
