Uma jovem de 21 anos foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Franca na manhã desta quarta-feira, 11, após perder o controle do veículo que dirigia e colidir contra um poste de energia no Condomínio de Chácaras Bela Vista, às margens da rodovia João Traficante, no km 2.

Segundo informações apuradas no local, a jovem mora com a família no condomínio e seguia para a área urbana de Franca quando ocorreu o acidente. Ela conduzia um Ford Ka prata. As vias internas do condomínio são de terra e apresentam buracos e poças d’água, o que pode ter contribuído para a perda de controle da direção.

Com o impacto, o veículo atingiu violentamente o poste. A motorista bateu a cabeça contra o para-brisa, que ficou trincado. De acordo com a equipe do Samu, ela sofreu um traumatismo craniano considerado moderado.