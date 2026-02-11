Uma jovem de 21 anos foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Franca na manhã desta quarta-feira, 11, após perder o controle do veículo que dirigia e colidir contra um poste de energia no Condomínio de Chácaras Bela Vista, às margens da rodovia João Traficante, no km 2.
Segundo informações apuradas no local, a jovem mora com a família no condomínio e seguia para a área urbana de Franca quando ocorreu o acidente. Ela conduzia um Ford Ka prata. As vias internas do condomínio são de terra e apresentam buracos e poças d’água, o que pode ter contribuído para a perda de controle da direção.
Com o impacto, o veículo atingiu violentamente o poste. A motorista bateu a cabeça contra o para-brisa, que ficou trincado. De acordo com a equipe do Samu, ela sofreu um traumatismo craniano considerado moderado.
A jovem permaneceu dentro do carro até a chegada do socorro. Ela estava consciente, porém apresentava um corte na testa e no nariz, com sangramento ativo, além de sinais de desorientação.
Um morador que saía do condomínio no momento do acidente presenciou a colisão, pois seguia alguns metros atrás com seu veículo. Ele acionou imediatamente o Samu e avisou a mãe da jovem, que compareceu ao local e a acompanhou na ambulância até o hospital.
O carro ficou com a parte frontal completamente destruída. Segundo relato, o próprio socorrista orientou que o veículo não fosse ligado devido aos danos causados pelo impacto.
A jovem segue sob cuidados médicos na Santa Casa.
