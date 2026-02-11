A Prefeitura de Ribeirão Corrente inicia nesta quinta-feira, 12, a implantação do Projeto Escola Inteligente e Segura na Escola Municipal “Jornalista Granduque José”. A iniciativa marca um avanço na modernização da rede pública de ensino e no reforço da segurança no ambiente escolar.

O projeto prevê a instalação de câmeras de alta resolução, sistema de reconhecimento facial para controle de acesso dos alunos, torre de segurança com botão de pânico e comunicação direta com os órgãos de segurança. A proposta é ampliar a proteção de estudantes e profissionais da educação, além de oferecer mais tranquilidade aos pais e responsáveis.

Com a nova tecnologia, as famílias passam a receber notificações automáticas por meio de aplicativo, informando sobre a chegada e a saída dos alunos da escola. O sistema também permite o acompanhamento da frequência em tempo real, contribuindo para a organização da rotina escolar, a otimização do preparo da merenda e a redução de desperdícios, além de eliminar a chamada manual em sala de aula.