A Prefeitura de Ribeirão Corrente inicia nesta quinta-feira, 12, a implantação do Projeto Escola Inteligente e Segura na Escola Municipal “Jornalista Granduque José”. A iniciativa marca um avanço na modernização da rede pública de ensino e no reforço da segurança no ambiente escolar.
O projeto prevê a instalação de câmeras de alta resolução, sistema de reconhecimento facial para controle de acesso dos alunos, torre de segurança com botão de pânico e comunicação direta com os órgãos de segurança. A proposta é ampliar a proteção de estudantes e profissionais da educação, além de oferecer mais tranquilidade aos pais e responsáveis.
Com a nova tecnologia, as famílias passam a receber notificações automáticas por meio de aplicativo, informando sobre a chegada e a saída dos alunos da escola. O sistema também permite o acompanhamento da frequência em tempo real, contribuindo para a organização da rotina escolar, a otimização do preparo da merenda e a redução de desperdícios, além de eliminar a chamada manual em sala de aula.
A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e a empresa Gamma Serviços e Sistemas, especializada em automação, segurança e tecnologia. Segundo a administração municipal, a solução já é utilizada em outros estados e deverá ser ampliada gradualmente para outras unidades da rede.
De acordo com a prefeita Aninha Montanher (MDB), a implantação representa um investimento na qualidade da educação e na segurança dos alunos. “Estamos investindo em inovação para garantir mais segurança, organização e qualidade na gestão das nossas escolas, cuidando dos alunos e oferecendo mais tranquilidade às famílias”, afirmou.
A tecnologia também vem sendo utilizada como projeto piloto em outros municípios, como Sobral, no Ceará, onde o sistema foi testado em uma escola da rede municipal. A experiência contribuiu para o aperfeiçoamento do modelo, que agora passa a ser adotado em Ribeirão Corrente.
O lançamento oficial do Projeto Escola Inteligente e Segura aconteceu nesta quarta-feira, 12, na escola Jornalista Granduque José, localizada na rua Marechal Deodoro, no Centro. A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais e representantes da empresa responsável pela implantação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.