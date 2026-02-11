Três entidades que atuam na área da educação infantil em Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais. As oportunidades são voltadas, principalmente, para estudantes e formados em pedagogia, com envio de currículos por e-mail ou entrega presencial.
As seleções não são concursos públicos, mas seguem critérios de transparência, igualdade e imparcialidade, conforme informado pelas instituições.
Creche Santa Rita
A Creche Santa Rita está com processo seletivo aberto para o cargo de auxiliar de pedagogia. Para concorrer à vaga, é necessário estar cursando pedagogia.
O salário oferecido é de R$ 2.007,00, além de benefícios como vale-alimentação e vale-refeição.
As interessadas devem enviar o currículo até o dia 16 de fevereiro de 2026 para o e-mail: ccisantarita@gmail.com.
Também é possível entregar o currículo pessoalmente na Rua Francisca Ranux Elias, 3.361, no Jardim Ângela Rosa.
Segundo a instituição, todo o processo será organizado e avaliado pela própria creche.
NV Sociedade Solidária
A NV Sociedade Solidária, responsável pelo Centro de Convivência Infantil Nossa Senhora da Conceição, também anunciou a abertura de processo seletivo para a função de Auxiliar de Sala.
Para participar, é necessário ter licenciatura completa em pedagogia ou pelo menos 50% do curso concluído.
A carga horária é de 44 horas semanais, com contratação pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Não foram informados o valor do salário e os benefícios oferecidos.
Cronograma do processo:
- Recebimento de currículos: de 10 a 12 de fevereiro
- Entrevistas: 13 de fevereiro
Os interessados devem enviar o currículo para ccinvcurriculos@yahoo.com.
A entidade informa que os dados dos candidatos serão tratados com confidencialidade e que informações falsas podem levar à eliminação do processo.
Centro Ana Maria Fernandes Oliveira
O Centro de Convivência Infantil Ana Maria Fernandes Oliveira, organização sem fins lucrativos que atua na área da educação, também está com processo seletivo aberto para contratação de auxiliares de educação infantil.
Podem se candidatar pessoas que atendam a um dos seguintes requisitos:
- Curso completo de pedagogia;
- Estar no último ano do curso; ou
- Ter pelo menos 50% da graduação concluída.
As inscrições podem ser feitas pelo e-mail cci.anamariafoliveira@gmail.com ou presencialmente, na rua José do Patrocínio, 2.501, no bloco II, no bairro Vila Isabel.
