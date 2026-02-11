Três entidades que atuam na área da educação infantil em Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais. As oportunidades são voltadas, principalmente, para estudantes e formados em pedagogia, com envio de currículos por e-mail ou entrega presencial.



As seleções não são concursos públicos, mas seguem critérios de transparência, igualdade e imparcialidade, conforme informado pelas instituições.

Creche Santa Rita

A Creche Santa Rita está com processo seletivo aberto para o cargo de auxiliar de pedagogia. Para concorrer à vaga, é necessário estar cursando pedagogia.